Администрациями в Крыму должны руководить местные кадры — Аксенов

«В муниципальных образованиях в первую очередь должны работать местные руководители. Да, есть люди, которые приезжают с материковой части, они хотят здесь работать. Для них у нас “зеленый свет”, кандидатуры открыто обсуждаются. Но считаю, что в муниципальном образовании должны работать в первую очередь те, кто остается здесь дальше жить, болеет за дело, участвует в развитии города, кто хочет и будет видеть в дальнейшем результаты своего труда и в то же время нести за них ответственность», — отметил Аксенов.