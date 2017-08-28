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15:10 (мск), источник: РИА Крым

Администрациями в Крыму должны руководить местные кадры — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). Во главе органов власти муниципальных образований Республики Крым должны находиться местные управленцы. Такое мнение высказал глава РК Сергей Аксенов на совещании с крымскими вице-премьерами в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«В муниципальных образованиях в первую очередь должны работать местные руководители. Да, есть люди, которые приезжают с материковой части, они хотят здесь работать. Для них у нас “зеленый свет”, кандидатуры открыто обсуждаются. Но считаю, что в муниципальном образовании должны работать в первую очередь те, кто остается здесь дальше жить, болеет за дело, участвует в развитии города, кто хочет и будет видеть в дальнейшем результаты своего труда и в то же время нести за них ответственность», — отметил Аксенов.

Как сообщил в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов, заявления об увольнении по собственному желанию подали глава администрации Джанкойского района Александр Бочаров, руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель горсовета Феодосии Светлана Гевчук.

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