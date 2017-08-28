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15:14 (мск), источник: Nur.kz

Трамп поздравил Назарбаева с проведением «ЭКСПО-2017»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем министра энергетики США Дэном Бруйллеттом.

Источник: Nur.kz

В ходе двусторонней встречи глава государства поприветствовал политика и поблагодарил его за участие в международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил доверительный характер сотрудничества между двумя странами, сложившийся за 25 лет с момента установления дипломатических связей.

«В этом году мы отмечаем 25-летие наших дипломатических отношений. В течение этих лет Казахстан построил доверительное сотрудничество с США, которое не омрачалось никакими событиями. За это время были заключены соглашения в энергетической отрасли, в области демократического партнерства. Мы совместно решали вопросы борьбы против ядерного оружия. Во всех вопросах международной повестки дня Казахстан имел сходное мнение с вашей страной», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства особо подчеркнул результаты экономических отношений между Казахстаном и США, и выразил готовность в дальнейшем их развитии.

«В Казахстане работают более 500 компаний с участием американского капитала. В том числе крупнейшие нефтяные компании, которые вложили в казахстанскую экономику 40 млрд долларов США. Мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество», — сказал президент Казахстана.

В свою очередь Бруйллетт, от имени президента США Трампа поздравил Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с проведением международной выставки «ЭКСПО-2017».

«Мы готовы продолжать наши двусторонние отношения не только в энергетическом секторе, но и в других сферах. Сегодня у меня состоялся целый ряд встреч с руководителями казахстанских государственных органов, в том числе и с министром энергетики Казахстана. Также хочу передать Вам слова поддержки Вашингтона по вопросам членства Казахстана в ВТО и ОЭСР», — сказал заместитель министра энергетики США.

Кроме этого, Бруйллетт поблагодарил главу государства за созданные в Казахстане условия для иностранных бизнесменов, в том числе внесенные изменения в визовом режиме для инвесторов.

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