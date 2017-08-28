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15:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Владимир Путин пообещал помочь Антону Алиханову решить транспортные проблемы

Президент отметил, что при смене руководства региона ряд крупных инфраструктурных проектов не только не забуксовал, но и получил новый импульс в реализации.

По его словам, транспортная доступность — одна из наиболее серьезных проблем для региона. После распада Советского Союза, напомнил он, Калининградская область оказалась окружена другими государствами.

Организация устойчивого и доступного транспортного сообщения имеет ключевое значение для пассажирских перевозок, в том числе для путешествий жителей региона в другие регионы России, коммуникаций с родственниками. Это имеет громадное значение и для развития региональной экономики. Поскольку транспортные издержки в таких случаях делают местную продукцию некоторых производителей неконкурентоспособной на российском рынке.

Напомним, что в среду Владимир Путин на совещании по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России поручил до конца года начать строительство грузопассажирского терминала «Пионерский» в Калининградской области. Терминал будет принимать 225 тысяч круизных и 80 тысяч паромных пассажиров в год, создав дополнительные возможности для развития туристического кластера области. В то же время Путин предложил обнулить НДС на пассажирские авиаперевозки для Калининграда и поручил разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты.

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