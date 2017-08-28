Владимир Путин пообещал помочь Антону Алиханову решить транспортные проблемы

По его словам, транспортная доступность — одна из наиболее серьезных проблем для региона. После распада Советского Союза, напомнил он, Калининградская область оказалась окружена другими государствами.

Организация устойчивого и доступного транспортного сообщения имеет ключевое значение для пассажирских перевозок, в том числе для путешествий жителей региона в другие регионы России, коммуникаций с родственниками. Это имеет громадное значение и для развития региональной экономики. Поскольку транспортные издержки в таких случаях делают местную продукцию некоторых производителей неконкурентоспособной на российском рынке.