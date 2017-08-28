Владимир Путин пообещал помочь Антону Алиханову решить транспортные проблемы
Президент отметил, что при смене руководства региона ряд крупных инфраструктурных проектов не только не забуксовал, но и получил новый импульс в реализации.
Президент отметил, что при смене руководства региона ряд крупных инфраструктурных проектов не только не забуксовал, но и получил новый импульс в реализации.
По его словам, транспортная доступность — одна из наиболее серьезных проблем для региона. После распада Советского Союза, напомнил он, Калининградская область оказалась окружена другими государствами.
Организация устойчивого и доступного транспортного сообщения имеет ключевое значение для пассажирских перевозок, в том числе для путешествий жителей региона в другие регионы России, коммуникаций с родственниками. Это имеет громадное значение и для развития региональной экономики. Поскольку транспортные издержки в таких случаях делают местную продукцию некоторых производителей неконкурентоспособной на российском рынке.
Напомним, что в среду Владимир Путин на совещании по вопросу развития транспортной инфраструктуры