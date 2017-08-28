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15:45 (мск), источник: Publika.md

Госсекретарь США поздравил Молдову с Днём независимости

С Днём независимости Молдову поздравил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Послание он опубликовал на сайте Госдепартамента. Он пожелал молдавским властям и народу процветания.

Источник: Publika.md

По словам Тиллерсона, на протяжении 26 лет США поддерживало стремление Молдовы к европейскому будущему, основанному на демократии, соблюдении прав человека и правовом государстве. Он также отметил, что американские власти и в дальнейшем будут поддерживать нашу страну в вопросе разрешения приднестровского конфликта.

Глава американской дипломатии также выразил надежду на укрепление молдо-американских отношений.

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