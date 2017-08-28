Госсекретарь США поздравил Молдову с Днём независимости
С Днём независимости Молдову поздравил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Послание он опубликовал на сайте Госдепартамента. Он пожелал молдавским властям и народу процветания.
С Днём независимости Молдову поздравил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Послание он опубликовал на сайте Госдепартамента. Он пожелал молдавским властям и народу процветания.
По словам Тиллерсона, на протяжении 26 лет США поддерживало стремление Молдовы к европейскому будущему, основанному на демократии, соблюдении прав человека и правовом государстве. Он также отметил, что американские власти и в дальнейшем будут поддерживать нашу страну в вопросе разрешения приднестровского конфликта.
Глава американской дипломатии также выразил надежду на укрепление