Госсекретарь США поздравил Молдову с Днём независимости

По словам Тиллерсона, на протяжении 26 лет США поддерживало стремление Молдовы к европейскому будущему, основанному на демократии, соблюдении прав человека и правовом государстве. Он также отметил, что американские власти и в дальнейшем будут поддерживать нашу страну в вопросе разрешения приднестровского конфликта.