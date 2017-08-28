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16:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Оператором Концепции обеспечения жильем назначен Фонд развития жилищного строительства РБ

УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Правительство Башкирии на заседании президиума 28 августа утвердило Концепцию обеспечения жилыми помещениями нуждающихся граждан до 2025 года.

С ее помощью предполагается обеспечить жильем максимальное количество очередников — участников различных федеральных и республиканских жилищных программ. Сегодня на учете состоят более 82 тысяч семей, напомнили в пресс-службе кабмина. Оператором этой программы назначен Фонд развития жилищного строительства РБ.

«Площадки под строительство будут готовиться совместно с муниципалитетами с учетом количества нуждающихся граждан», — объяснил порядок работы генеральный директор Фонда Григорий Невоструев. — «Затем отберем типовые проекты, подходящие к каждому конкретному случаю. Строится жилье. Граждане в порядке очередности обращаются к нам в Фонд или в муниципалитет, в зависимости от процедур регламента, и получают в пользование жилье, построенное по разным схемам поддержки: выкуп по договору долевого участия, заселение по программе аренды с последующим выкупом и так далее».

В функции оператора входит сбор средств, финансирование строек, подготовка стройплощадок, размещение заказа, заключение договоров с подрядчиками, ведение технадзора, ввод в эксплуатацию и передача гражданам для проживания.

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