Оператором Концепции обеспечения жильем назначен Фонд развития жилищного строительства РБ

С ее помощью предполагается обеспечить жильем максимальное количество очередников — участников различных федеральных и республиканских жилищных программ. Сегодня на учете состоят более 82 тысяч семей, напомнили в пресс-службе кабмина. Оператором этой программы назначен Фонд развития жилищного строительства РБ.

«Площадки под строительство будут готовиться совместно с муниципалитетами с учетом количества нуждающихся граждан», — объяснил порядок работы генеральный директор Фонда Григорий Невоструев. — «Затем отберем типовые проекты, подходящие к каждому конкретному случаю. Строится жилье. Граждане в порядке очередности обращаются к нам в Фонд или в муниципалитет, в зависимости от процедур регламента, и получают в пользование жилье, построенное по разным схемам поддержки: выкуп по договору долевого участия, заселение по программе аренды с последующим выкупом и так далее».