Аксенов о кадровых перестановках в регионах Крыма: процесс не завершен

Источник: РИА "Новости"

«Процесс (кадровых ротаций — ред.) не окончен. Ряд муниципальных образований сейчас находится на рассмотрении. Документы находятся у меня, решения не приняты. В течение нескольких дней я приму окончательные решения», — заверил Аксенов.

По его словам, главными критериями оценки работы глав муниципалитетов должны стать выполнение данных людям обещаний, состояние исполнительской дисциплины и инвестиционного климата в регионе.

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«Ничего личного — только результативность. Будем ее добиваться. Мы договорились, что в конце года все должностные лица, не выполнившие мероприятия, под которыми все многократно ставили подписи, точно так же должны думать о том, где искать себе место работы», — добавил Аксенов.

Как сообщил в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов, заявления об увольнении по собственному желанию подали глава администрации Джанкойского района Александр Бочаров, руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.