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16:02 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Экс-глава МУГИСО возглавил главный свердловский энергохолдинг

Алексей Пьянков стал председателем совета директоров «Облкоммунэнерго».

Бывший глава Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков стал председателем совета директоров «Облкоммунэнерго». Как стало известно «АиФ-Урал», решение было принято 23 августа на собрании совета директоров общества, занимающего крупную долю на рынке генерации электро- и теплоэнергии региона.

Считается, что включение Алексей Пьянков обеспечит контроль над предприятием со стороны областных властей, которые имеют блокирующий пакет (25% плюс одна акция). Бывший председатель совета директоров Дмитрий Буданов сменил статус, войдя в состав совета директоров, состоящего из 9 человек.

По данным инсайдеров, в случае необходимости бывший министр может обеспечить возврат в казну региона актива, ныне контролируемого бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Сейчас Алексей Пьянков является фигурантом уголовного дела по обвинению в получении взятки и хищения. По данным следствия, он и его заместители получили откат в виде части завышенной суммы выкупа сносимого для нужд ЧМ-2018 здания по адресу Репина, 5 с.

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