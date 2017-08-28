Экс-глава МУГИСО возглавил главный свердловский энергохолдинг

Бывший глава Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков стал председателем совета директоров «Облкоммунэнерго». Как стало известно «АиФ-Урал», решение было принято 23 августа на собрании совета директоров общества, занимающего крупную долю на рынке генерации электро- и теплоэнергии региона.

Считается, что включение Алексей Пьянков обеспечит контроль над предприятием со стороны областных властей, которые имеют блокирующий пакет (25% плюс одна акция). Бывший председатель совета директоров Дмитрий Буданов сменил статус, войдя в состав совета директоров, состоящего из 9 человек.

По данным инсайдеров, в случае необходимости бывший министр может обеспечить возврат в казну региона актива, ныне контролируемого бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Сейчас Алексей Пьянков является фигурантом уголовного дела по обвинению в получении взятки и хищения. По данным следствия, он и его заместители получили откат в виде части завышенной суммы выкупа сносимого для нужд ЧМ-2018 здания по адресу Репина, 5 с.