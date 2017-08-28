Глава администрации Феодосии написал заявление об отставке
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). Глава администрации Феодосии Станислав Крысин написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). Глава администрации Феодосии Станислав Крысин написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
О предстоящей отставке Крысина в понедельник сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, «местная власть не справляется со своими обязанностями» и налицо конфликт между органами власти в городе. Поэтому в ближайшее время, по словам Аксенова, свой пост покинет и руководитель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.
Крысин поблагодарил сотрудников за работу и жителей города за поддержку. Он также пожелал успехов будущим руководителям исполнительной власти Феодосии.
«Сегодня написал заявление об отставке по собственному желанию. Благодарю всех сотрудников администрации за труд; практически по всем показателям деятельности наблюдается положительная динамика. Хотя еще очень много нерешенных, больных вопросов — есть над чем серьезно работать новой команде, которой я искренне желаю успехов во имя процветания прекрасного города Феодосия», — написал Крысин.