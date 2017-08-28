Глава администрации Феодосии написал заявление об отставке

Источник: РИА "Новости"

О предстоящей отставке Крысина в понедельник сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, «местная власть не справляется со своими обязанностями» и налицо конфликт между органами власти в городе. Поэтому в ближайшее время, по словам Аксенова, свой пост покинет и руководитель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.

Крысин поблагодарил сотрудников за работу и жителей города за поддержку. Он также пожелал успехов будущим руководителям исполнительной власти Феодосии.