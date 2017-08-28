Николай Меркушкин пригласил Дмитрия Медведева посетить школу будущего в «Южном городе»

Источник: РИА "Новости"

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава МЧС Владимир Пучков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также главы всех субъектов РФ.

В начале селекторного совещания Дмитрий Медведев отметил, что в учебные заведения страны придут учиться около 30 млн человек, а за школьные парты сядет 15,5 млн школьников, из них 1,8 млн детей пойдут в первый класс. Глава правительства подчеркнул: первоочередная задача для всех уровней власти — обеспечить им качественное образование.

Нужно, чтобы интересно было учиться, учиться было комфортно. От того, какие условия для обучения будут созданы для детей совсем маленьких, школьников, студентов, зависит, какие результаты в целом покажет система образования и конкретные учащиеся. Дмитрий Медведев

Он особо отметил, что 1 сентября в стране откроется 76 новых школ, а до конца года — еще 94. В них будет обучаться почти 100 тыс. юных россиян.

«Динамика очень неплохая, — акцентировал внимание премьер. — Столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда. Причем эти школы — действительно школы нового поколения, в которых внедряются передовые методики и технологии обучения, включая цифровые».

Одновременно Дмитрий Медведев призвал не забывать о действующих школах, которые требуют не меньшего внимания — многим необходим не только текущий, но и капитальный ремонт.

«Состояние школ — это, безусловно, личная ответственность глав регионов, — обратился он к руководителям субъектов РФ. — Вы должны внимательно следить за тем, чтобы в школах были созданы соответствующие условия — как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм. Школы, независимо от того, где они находятся, старые они или новые, не должны нуждаться в чем-либо — от мелочей и заканчивая более серьезными вещами. Я имею в виду и средства обучения, и учебники, и компьютеры, и высокоскоростной интернет, и более фундаментальные, сложные вещи, такие, как современные спортзалы, столовые, транспорт, включая школьные автобусы», — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер коснулся ситуации в дошкольных учреждениях России, а также организации учебного процесса в университетах и ссузах. Последним Дмитрий Медведев уделил особое внимание.

«Мы прогнозируем увеличение потока поступающих в колледжи, техникумы. Нужно поддерживать региональные программы развития среднего профессионального образования, имея в виду нашу потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах. И, естественно, не оставлять без внимания высшее образование», — подчеркнул премьер-министр.

Глава министерства образования и науки РФ Ольга Васильева построила свой доклад на конкретных цифрах, а также рассказала о достижениях и существующих проблемах. В частности, она отметила «небывалое» количество построенных школ, увеличение зарплаты учителей, сокращение числа школьников, обучающихся в третью смену, улучшение условий обучения в сельских школах.

Среди обозначенных проблем — лицензирование школ в Крыму и Севастополе, недостаточная обеспеченность учебными пособиями в ряде регионов, техническое состояние образовательных учреждений.

В ходе совещания Дмитрий Медведев поинтересовался, как решается вопрос с погашением задолженностей педагогам по заработной плате.

«Есть еще одна проблема, на которую я хотел обратить внимание, она касается заработной платы педагогов. В некоторых регионах с этим есть проблемы», — обратился глава правительства к министру.

Ольга Васильева заверила, что вопрос закрыт во всех регионах, кроме Забайкальского края. Премьер дал поручение, чтобы в ближайшие дни министр образования представила ему подробный доклад по этой теме.

О подготовке к новому учебному году Дмитрию Медведеву также доложили главы российских регионов, в том числе губернатор Николай Меркушкин.

В своем докладе глава региона подчеркнул, что на подготовку учебных заведений в 2017 году выделено более 3 млрд рублей (это на четверть больше, чем в прошлом году). Николай Меркушкин заверил, что штаты учебных заведений полностью укомплектованы, и особо отметил, что в школах региона постоянно растет число молодых учителей.

Мы дополнительно материально стимулируем молодых педагогов — доплачиваем ежемесячно 5 тыс. руб. к зарплате в течение трех лет. Доля молодых учителей за последние 3−4 года выросла в полтора раза. Николай Меркушкин

Николай Меркушкин доложил, что в Самарской области 1 сентября примет первых учеников новая школа в микрорайоне «Южный город». Еще три объекта будут введены в эксплуатацию до конца 2017 года — в с. Новодевичье, Сергиевске, а также здание начальной школы лицея авиационного профиля г. Самары.

«Одна из них, на 1500 мест, уникальная, экспериментальная. Мы бы хотели пригласить вас, Дмитрий Анатольевич, посетить эту школу. Она построена по совместной федеральной программе. Там выполнены не только все федеральные стандарты. Дополнительно за счет внебюджетных источников выделено почти 200 млн рублей для того, чтобы сделать ее своеобразной школой будущего», — сказал губернатор.

Что касается дошкольных учреждений, то в регионе создано 2,5 тыс. дополнительных мест. По словам главы региона, в ближайшие 2−3 года эти темпы снижаться не будут — детские сады будут строиться и капитально ремонтироваться.

Губернатор также рассказал, что в регионе — в Самаре и Тольятти — идет работа по созданию детских технопарков «Кванториум», кроме того, более сотни учебных заведений региона получили комплекты для занятий техническим творчеством.

«С учетом того, что в области много предприятий, связанных с машиностроением, для нас это исключительно важно», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона также доложил, что учебные заведения области полностью обеспечены учебниками, также удалось решить проблему школьных автобусных маршрутов. Напомним, всего в регионе 739 школьных маршрутов, 38 из них еще в прошлом году значились как проблемные. Среди выявленных недостатков — дефекты дорожной сети, отсутствие разметки.