Губернатор поздравил призеров XXIX Всемирной летней Универсиады

Источник: Volga News

Спортсменов Самарской области — призеров XXIX Всемирной летней Универсиады поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Глава региона подчеркнул, что каждая победа была добыта в непростой борьбе: «Вы в очередной раз доказали, что спортсмены Самарской области готовы на равных бороться с сильнейшими соперниками со всего мира. Безусловно, эти достижения были бы невозможны без огромной работы тренеров и специалистов спортивной отрасли губернии, которых я также искренне поздравляю с успехом! Уверен, медали Универсиады — это не пик вашей спортивной карьеры, а лишь очередная покоренная высота на пути к достижениям еще более высокого уровня. От всей души желаю вам новых громких побед во славу самарского спорта!».

Отметим, что в Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны. В российскую сборную вошли 348 человек, представляющие 53 субъекта страны и более 100 ВУЗов. От Самарской области на Универсиаду было заявлено 11 спортсменов.

В тхэквондо Рафаиль Аюкаев выиграл золотые медали в личном зачете (весовая категория свыше 87 кг) и командных соревнованиях. Борис Краснов завоевал золото в весовой категории 68 кг.

В плавании Анастасия Гуженкова в составе женской команды РФ стала победительницей в эстафете 4 по 200 метров свободным стилем и серебряным призером в кролевой эстафете 4 по 100 м. Александр Кудашев получил серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 м и бронзу в эстафете 4 по 200 м вольным стилем.