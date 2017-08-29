Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова: мне смешно говорить о возвращении Сотниковой в спорт
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
12 главных новых сериалов осени
Как превратить тесную кухню в просторную студию
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Федункив о разводе с мужем: Мы терпели друг друга
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10:35 (мск), источник: Volga News

Губернатор поздравил призеров XXIX Всемирной летней Универсиады

В среду, 30 августа, в китайском Тайбее завершается XXIX Всемирная летняя Универсиада. Спортсмены Самарской области по итогам своих выступлений на масштабных соревнованиях выиграли 10 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Источник: Volga News

Спортсменов Самарской области — призеров XXIX Всемирной летней Универсиады поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Глава региона подчеркнул, что каждая победа была добыта в непростой борьбе: «Вы в очередной раз доказали, что спортсмены Самарской области готовы на равных бороться с сильнейшими соперниками со всего мира. Безусловно, эти достижения были бы невозможны без огромной работы тренеров и специалистов спортивной отрасли губернии, которых я также искренне поздравляю с успехом! Уверен, медали Универсиады — это не пик вашей спортивной карьеры, а лишь очередная покоренная высота на пути к достижениям еще более высокого уровня. От всей души желаю вам новых громких побед во славу самарского спорта!».

Отметим, что в Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны. В российскую сборную вошли 348 человек, представляющие 53 субъекта страны и более 100 ВУЗов. От Самарской области на Универсиаду было заявлено 11 спортсменов.

В тхэквондо Рафаиль Аюкаев выиграл золотые медали в личном зачете (весовая категория свыше 87 кг) и командных соревнованиях. Борис Краснов завоевал золото в весовой категории 68 кг.

В плавании Анастасия Гуженкова в составе женской команды РФ стала победительницей в эстафете 4 по 200 метров свободным стилем и серебряным призером в кролевой эстафете 4 по 100 м. Александр Кудашев получил серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 м и бронзу в эстафете 4 по 200 м вольным стилем.

Дзюдоистка Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг. Валентина Костенко вместе с Марией Персидской заняли третье место в командном турнире.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В ДТП на обводной дороге погибли трое жителей Узбекистана
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
«Ъ»: газету «Красная звезда» готовят к переформатированию
Новый эпизод «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос» Как рассказал певец, ему предложили, чтобы одна из его внучек спела в популярном телешоу, на что он ответил: «Никогда»
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь