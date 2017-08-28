Суд не смог принять решение о дальнейшей судьбе Игоря Пушкарёва
На заседании по делу владивостокского мэра было сделано слишком много заявлений.
На заседании по делу владивостокского мэра было сделано слишком много заявлений.
Владивостокского мэра Игоря Пушкарёва могут оставить в следственном изоляторе ещё на несколько месяцев. Следствие попросило оставить его за решёткой до конца осени, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Московском городском суде завершилось очередное заседание по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. На нём решался вопрос о продлении дальнейшей меры пресечения для градоначальника. Предыдущий срок пребывания Игоря Сергеевича в следственном изоляторе истекает 1 сентября.
В этот раз следователь попросил оставить мэра Владивостока за решёткой до 30 ноября. Адвокаты градоначальника, как обычно, просили суд изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест или подписку о невыезде. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что Игоря Пушкарёва обвиняют в групповом коммерческом подкупе, а также в многомиллионной взятке. Градоначальник якобы получил от своего брата крупную взятку — деньгами, имуществом, различными услугами — на общую сумму 75 миллионов рублей. К слову говоря, второй Пушкарёв — Андрей — также находится под следствием.