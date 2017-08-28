Суд не смог принять решение о дальнейшей судьбе Игоря Пушкарёва

Источник: Восток Медиа

Владивостокского мэра Игоря Пушкарёва могут оставить в следственном изоляторе ещё на несколько месяцев. Следствие попросило оставить его за решёткой до конца осени, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Московском городском суде завершилось очередное заседание по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. На нём решался вопрос о продлении дальнейшей меры пресечения для градоначальника. Предыдущий срок пребывания Игоря Сергеевича в следственном изоляторе истекает 1 сентября.

В этот раз следователь попросил оставить мэра Владивостока за решёткой до 30 ноября. Адвокаты градоначальника, как обычно, просили суд изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест или подписку о невыезде. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Мосгорсуда, судья не смог с ходу принять решение о дальнейшей судьбе Игоря Сергеевича. Оглашение вердикта состоится завтра утром по московскому времени. «Это обычная практика. Сегодня на процессе было сделано довольно много разных заявлений. Для принятия справедливого решения судье нужно проанализировать все доводы сторон», — пояснил представитель суда.