Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские туристки в Крыму удивили британского журналиста
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
HuffPost рассказал, как Путин развалил США и выиграл 3-ю мировую
«Это смешно»: эксперт про опасность армии Украины
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
13Умерла Вера Глаголева
17:54 (мск), источник: РИА Крым

Константинов рассказал, что вызвало ротации в крымской власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). Спикер Государственного совета Республики Владимир Константинов поддержал решение главы Крыма Сергея Аксенова о кадровых ротациях в исполнительной власти. Об этом он заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».

Источник: Reuters

«Решение главы Республики появилось не спонтанно, это результат глубокого анализа и большой кропотливой работы, которая проводилась до этого времени, в том числе на партийном уровне. Это наше консолидированное мнение», — подчеркнул Константинов.

По его словам, еще год назад в период предвыборной кампании в Госдуму РФ проводилось исследование общественного мнения, во время которого крымчане выразили недоверие отстраненным руководителям, назвав их работу неудовлетворительной. Тогда главам муниципалитетов дали время на исправление ошибок. Однако к «последнему китайскому предупреждению» руководителей исполнительной и законодательной власти Республики они не прислушались.

«Одна из причин (кадровых решений — ред.) — низкая эффективность работы, низкая энергоотдача. Они воспринимают должность как подарок за заслуги и не относятся к работе фанатично, как должно быть, — подчеркнул Константинов. — С этими людьми встречать выборы 2018 года не представляется возможным».

Кроме того, некоторые руководители органов исполнительной власти на местах невнимательно относились к реализации на территории их городов и районов проектов ФЦП, отметил Константинов.

«Некоторые даже не знают, кто строит и почему они не соблюдают сроки. Это удивительно! Я даже представить не мог, что органы власти будут так относиться к колоссальным инвестициям и проектам, которые реализуются на местах. И по срыву многих объектов они приложили руку, руководители, о которых мы сегодня говорим, — заявил Константинов. — Это пренебрежение было очевидно, поэтому у главы не оставалось никаких других рычагов, кроме кадровой смены».

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник глава Республики Сергей Аксенов анонсировал серьезные кадровые ротации в исполнительной власти. В частности, он заявил, что заявления об увольнении по собственному желанию подали глава Джанкойского района Александр Бочаров, руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Koktebel Jazz Party-2017: трансляция в формате 360 градусов, дельфины и никакой политики
Для монтажа арок Крымского моста в сентябре предусмотрят резервный срок
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
В Испании представлен законопроект по отделению Каталонии
ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Каспийске
Эксперты об аварии на Кубани: во всем виноват возраст автобуса
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь