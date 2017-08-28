Додон заявил о протестах 24 сентября

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что 24 сентября, когда должен был состояться инициированный лидером республики консультативный референдум, в стране пройдут протесты.
«Мы выйдем на улицы, чтобы высказать свою позицию по поводу этого референдума и этим вопросам. Примем резолюцию и объявим конкретные шаги, что мы будем делать дальше», — сказал Додон.
По его словам, этот протест не имеет никакого отношения к акциям внепарламентской оппозиции, которые запланированы на осень.
Он отметил, что если бы референдум состоялся, то митингов бы не было. Как сказал лидер Молдовы «протесты будут организованы именно в день, когда должен был пройти референдум.
Ранее Конституционный суд Молдовы признал неконституционным декрет Додона о проведении 24 сентября республиканского консультативного референдума. На плебесцит планировалось вынести вопросы о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданам выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдовы в школах страны.