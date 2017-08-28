Лукашенко назначит во все области своих полномочных представителей

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждено Положение об уполномоченном представителе главы государства в области и столице, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.

В задачи таких представителей будет входить анализ и прогнозирование ситуации в экономической и социальной сферах на закрепленной за ним территории, в том числе оценка имеющихся проблем, информирование президента о положении дел в области, выработка предложений по развитию определенных регионов.