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09:53 (мск), источник: Вести - Калининград

Балтфлот пополнился тремя новыми истребителями

Три новейших многоцелевых самолета Су-30СМ передали морской авиации Балтийского флота, сообщает пресс-служба БФ.

Боевые машины своим ходом добрались из Иркутска, где были собраны, на аэродром в городе Черняховске Калининградской области. В общей сложности за последние 9 месяцев Балтийский флот получил шесть самолетов этого типа. Поставка еще нескольких Су-30СМ запланирована на ближайшие полтора года.

Су-30СМ — многоцелевой боевой самолет, который предназначен для уничтожения любых целей. На 12 точках подвески может расположиться до 8 тонн оружия: управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы. Всем этим арсеналом командует радиолокационная система управления «Барс». Вражеский самолет размером с МиГ-29, она заметит со 140 километров, эсминец — со 120 километров, а, например, авианосец — с 250 километров. Одновременно РЛСУ способно наводить оружие на 4 воздушных цели или на 1 наземную. Кроме того, Су-30СМ оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, что делает его сверхманевренным, пишут «Вести».

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