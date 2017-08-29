Балтфлот пополнился тремя новыми истребителями

Боевые машины своим ходом добрались из Иркутска, где были собраны, на аэродром в городе Черняховске Калининградской области. В общей сложности за последние 9 месяцев Балтийский флот получил шесть самолетов этого типа. Поставка еще нескольких Су-30СМ запланирована на ближайшие полтора года.

Су-30СМ — многоцелевой боевой самолет, который предназначен для уничтожения любых целей. На 12 точках подвески может расположиться до 8 тонн оружия: управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы. Всем этим арсеналом командует радиолокационная система управления «Барс». Вражеский самолет размером с МиГ-29, она заметит со 140 километров, эсминец — со 120 километров, а, например, авианосец — с 250 километров. Одновременно РЛСУ способно наводить оружие на 4 воздушных цели или на 1 наземную. Кроме того, Су-30СМ оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, что делает его сверхманевренным, пишут «Вести».