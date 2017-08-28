Геннадий Зюганов подал голос за кандидатов КПРФ

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Обращение лидера КПРФ («Время голосует за социализм») приурочено к губернаторским выборам: они пройдут 10 сентября в 16 регионах России. Среди «пяти проблем, угрожающих России» господин Зюганов отметил «страх власти перед изменением системы». Обвиняя власть в «подтасовках и манипуляции», он напомнил об отстранении от выборов сенатора Вячеслава Мархаева, кандидата КПРФ в главы Бурятии, который не прошел муниципальный фильтр.

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Секретарь ЦК КПРФ по юридическим вопросам Вадим Соловьев рассказал «Ъ», что сегодня Верховный суд РФ рассмотрел жалобу господина Мархаева и отказал в ее удовлетворении. «Суд подошел формально к вопросу и установил, что у него с врио главы Бурятии Алексеем Цыденовым были сдвоенные подписи. Никто не захотел устанавливать, почему так получилось», — сообщил он, заверив, что господин Мархаев был «самым популярным кандидатом». «Муниципальный фильтр вводили именно для того, чтобы снимать с выборов сильных кандидатов», — считает коммунист.

В обращении господина Зюганова говорится о «попытках поголовно отстранить кандидатов партии от борьбы за места в парламенте Северной Осетии и в Кировской городской думе». Партсписок в Осетии был снят решением Ставропольского облсуда, а в Кировской области сначала снят, а потом восстановлен. В Северной Осетии позиции коммунистов традиционно сильны (в 2012 году они уступили «Патриотам России», которых возглавил экс-депутат от «Единой России» Арсен Фадзаев), в Кировской области ими руководит кандидат в губернаторы Сергей Мамаев.

Господин Зюганов призывает россиян голосовать за кандидатов-коммунистов, обосновывая это «успехами представителей» партии в нескольких регионах: он приводит в пример губернатора Иркутской области Сергея Левченко, губернатора Орловской области Вадима Потомского, а также мэра Новосибирска Анатолия Локотя. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что заявление лидера КПРФ нужно для того, чтобы мобилизовать ядерный электорат партии.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов считает, что «в целом заявление Зюганова коснется очень небольшого круга граждан». «Если бы это прозвучало на всех федеральных каналах, обсуждалось бы в ток-шоу и в прайм-тайме, то это могло бы повлиять на результат партии», — говорит господин Нилов.