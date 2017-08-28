Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова: мне смешно говорить о возвращении Сотниковой в спорт
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Кормящая невеста стала сенсацией соцсетей
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
В Донецке ответили Порошенко на поздравление с Днем города – СМИ
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кэри разделась для глянца – СМИ
"Это смешно": эксперт про опасность армии Украины
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
1070 годовщина независимости Индии
22:52 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Геннадий Зюганов подал голос за кандидатов КПРФ

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в обращении к гражданам РФ рассказал о сложностях, с которыми столкнулись кандидаты от КПРФ на предстоящих региональных выборах. В партии говорят, что обращение нужно для того, чтобы мобилизовать ядерный электорат КПРФ перед выборами. Заявление лидера КПРФ помогло бы партии, если бы обсуждалось «в ток-шоу и в прайм-тайме», считают в ЛДПР.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Обращение лидера КПРФ («Время голосует за социализм») приурочено к губернаторским выборам: они пройдут 10 сентября в 16 регионах России. Среди «пяти проблем, угрожающих России» господин Зюганов отметил «страх власти перед изменением системы». Обвиняя власть в «подтасовках и манипуляции», он напомнил об отстранении от выборов сенатора Вячеслава Мархаева, кандидата КПРФ в главы Бурятии, который не прошел муниципальный фильтр.

Читайте также
В снижении явки увидели мировую тенденцию

Секретарь ЦК КПРФ по юридическим вопросам Вадим Соловьев рассказал «Ъ», что сегодня Верховный суд РФ рассмотрел жалобу господина Мархаева и отказал в ее удовлетворении. «Суд подошел формально к вопросу и установил, что у него с врио главы Бурятии Алексеем Цыденовым были сдвоенные подписи. Никто не захотел устанавливать, почему так получилось», — сообщил он, заверив, что господин Мархаев был «самым популярным кандидатом». «Муниципальный фильтр вводили именно для того, чтобы снимать с выборов сильных кандидатов», — считает коммунист.

В обращении господина Зюганова говорится о «попытках поголовно отстранить кандидатов партии от борьбы за места в парламенте Северной Осетии и в Кировской городской думе». Партсписок в Осетии был снят решением Ставропольского облсуда, а в Кировской области сначала снят, а потом восстановлен. В Северной Осетии позиции коммунистов традиционно сильны (в 2012 году они уступили «Патриотам России», которых возглавил экс-депутат от «Единой России» Арсен Фадзаев), в Кировской области ими руководит кандидат в губернаторы Сергей Мамаев.

Господин Зюганов призывает россиян голосовать за кандидатов-коммунистов, обосновывая это «успехами представителей» партии в нескольких регионах: он приводит в пример губернатора Иркутской области Сергея Левченко, губернатора Орловской области Вадима Потомского, а также мэра Новосибирска Анатолия Локотя. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что заявление лидера КПРФ нужно для того, чтобы мобилизовать ядерный электорат партии.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов считает, что «в целом заявление Зюганова коснется очень небольшого круга граждан». «Если бы это прозвучало на всех федеральных каналах, обсуждалось бы в ток-шоу и в прайм-тайме, то это могло бы повлиять на результат партии», — говорит господин Нилов.

Ольга Лукьянова

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
Это давно не КПРФ . Теперь коммунистам разрешено быть верующими . Абсурд . Да и не только в этом ... Пусть меняют лидера на Настоящего коммуниста и дело пойдёт .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
«Законы Вестероса — это законы нашего мира»
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Каспийске
У Марка Цукерберга родилась дочь Август
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь