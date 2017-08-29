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09:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Владимир Путин проведет урок целеполагания

Президент и ОНФ поговорят со школьниками о будущем.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»


Как стало известно «Ъ», президент Владимир Путин планирует 1 сентября провести открытый урок в одной из школ Ярославля. Это подтвердили «Ъ» в администрации президента (АП). Глава государства не в первый раз посещает школы в День знаний. День знаний решило отметить также пропрезидентское движение ОНФ, которое организует урок под названием: «Россия, устремленная в будущее». Он пройдет в 1 тыс. школ в 85 регионах, а задействовать в нем хотят спортсменов, деятелей культуры и депутатов.

1 сентября Владимир Путин может провести открытый урок для школьников, который будет транслироваться в других субъектах, сказал собеседник «Ъ», близкий к АП. Президента ждут в Ярославле, но график мероприятий главы государства традиционно не разглашается. Высокопоставленный источник «Ъ» в АП подтвердил, что президент планирует выступить в одной из школ области.

По словам другого источника «Ъ» в АП, Владимир Путин после посещения новой школы в Ярославле примет участие в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».



В мероприятии, говорит собеседник «Ъ», принимают участие «талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как “Роскосмос”, “Росатом”, НИЦ Курчатовский институт».


Владимир Путин ежегодно посещает школы в День знаний. В 2016 году 1 сентября он общался с учащимися во Владивостоке, в 2015 году приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр «Сириус» в Сочи. Президент рассказал о пользе образования, вреде смуты и объяснил, почему ослабляется рубль. За год до этого глава государства посещал Северо-восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова в Якутске. Владимир Путин хвалил жителей республики за то, что они встречали его в одних костюмах при минус пятидесяти: «Такие люди, конечно, способны на многое: и республику развивают в целом, и образование».

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В 2013 году визит Владимира Путина в школу Кургана запомнился тем, что школьникам он рекомендовал «заниматься любимым делом». А после того как ему на открытом уроке у первоклассников продемонстрировали интерактивную доску, выполнил рисунок. «Это кошка, вид сзади», — объяснил господин Путин школьникам. В 2012 году после зимней Олимпиады в Сочи встреча была в столичной гимназии, и открытый урок вели спортсмены.

У предстоящего 1 сентября мероприятия другая повестка. Открытый урок пройдет накануне единого дня голосования (выбирают 16 глав регионов, в том числе губернатора Ярославской области) и перед стартом президентской кампании. Официально она начнется зимой. По сведениям «Ъ», во время урока 1 сентября президент может поднять тему будущего России.

Отметим, что на прошлой неделе в ОНФ сообщили, что на тему «Россия, устремленная в будущее» уроки во всех регионах РФ 1 сентября проведут герои СССР и России, ветераны ВОВ, летчики-космонавты, спортсмены, представители науки, образования, культуры. В ОНФ утверждают, что в акции примут участие более 1 тыс. школ из 85 субъектов и более 150 тыс. человек. В ОНФ «Ъ» пояснили, что «успешные выпускники этих школ расскажут, о чем они мечтали, будучи школьниками, и кем стали сейчас, что они сделали для достижения такого будущего».

Софья Самохина, Иван Сафронов, Максим Иванов

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
дядя Коля
Пускай в бизнес шлёпает , учитель.
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