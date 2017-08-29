Владимир Путин проведет урок целеполагания

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»



Как стало известно «Ъ», президент Владимир Путин планирует 1 сентября провести открытый урок в одной из школ Ярославля. Это подтвердили «Ъ» в администрации президента (АП). Глава государства не в первый раз посещает школы в День знаний. День знаний решило отметить также пропрезидентское движение ОНФ, которое организует урок под названием: «Россия, устремленная в будущее». Он пройдет в 1 тыс. школ в 85 регионах, а задействовать в нем хотят спортсменов, деятелей культуры и депутатов.

1 сентября Владимир Путин может провести открытый урок для школьников, который будет транслироваться в других субъектах, сказал собеседник «Ъ», близкий к АП. Президента ждут в Ярославле, но график мероприятий главы государства традиционно не разглашается. Высокопоставленный источник «Ъ» в АП подтвердил, что президент планирует выступить в одной из школ области.

По словам другого источника «Ъ» в АП, Владимир Путин после посещения новой школы в Ярославле примет участие в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».





В мероприятии, говорит собеседник «Ъ», принимают участие «талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как “Роскосмос”, “Росатом”, НИЦ Курчатовский институт».



Владимир Путин ежегодно посещает школы в День знаний. В 2016 году 1 сентября он общался с учащимися во Владивостоке, в 2015 году приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр «Сириус» в Сочи. Президент рассказал о пользе образования, вреде смуты и объяснил, почему ослабляется рубль. За год до этого глава государства посещал Северо-восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова в Якутске. Владимир Путин хвалил жителей республики за то, что они встречали его в одних костюмах при минус пятидесяти: «Такие люди, конечно, способны на многое: и республику развивают в целом, и образование».

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