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28 августа, источник: ТАСС

Порошенко поручил ВСУ соблюдать режим тишины в Донбассе

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил военным соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.

Источник: Reuters

«Поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины. Эта тема среди прочего обсуждалась во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске», — сообщил глава государства.

По его словам, прекращение огня по случаю начала учебного года должно приобрести «всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном заявлении выразили озабоченность несоблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта.

Идея «школьного перемирия» обсуждалась 22 августа в ходе телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Позже стороны конфликта сделали заявление, в котором выразили готовность придерживаться мирных обязательств с 00:00 25 августа.

Украина использует дроны для корректировки огня по Донбассу
Во время загрузки произошла ошибка.
25 августа© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Михаил Решетников
Вот никак понять не могу. Славянск и Краматорск сейчас под контролем Киева. Значит там сейчас укрофашисты. Почему у жителей такие рожи довольные? Их же...
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