Порошенко поручил ВСУ соблюдать режим тишины в Донбассе

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«Поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины. Эта тема среди прочего обсуждалась во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске», — сообщил глава государства.

По его словам, прекращение огня по случаю начала учебного года должно приобрести «всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном заявлении выразили озабоченность несоблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта.