КНДР запустила ракету в сторону Японии

Источник: Reuters

Отмечается, что ракета неопределенного типа пролетела над территорией Японии. Это подтвердило южнокорейское Минобороны.

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В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK утверждает, что официальный Токио предупредил жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности и приказал гражданам принять меры предосторожности в связи с запуском.

В субботу 26 августа, с побережья Северной Кореи в сторону Японского моря вылетели несколько ракет малой дальности. Один снаряд взорвался практически сразу после старта, еще два пролетели около 250 километров. Позднее в Тихоокеанском командовании ВС США уточнили, что данные пуски не несли угрозы для территории Америки или Гуама.