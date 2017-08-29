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00:39 (мск), источник: Lenta.Ru

КНДР запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила очередную ракету в сторону Японского моря. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Источник: Reuters

Отмечается, что ракета неопределенного типа пролетела над территорией Японии. Это подтвердило южнокорейское Минобороны.

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В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK утверждает, что официальный Токио предупредил жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности и приказал гражданам принять меры предосторожности в связи с запуском.

В субботу 26 августа, с побережья Северной Кореи в сторону Японского моря вылетели несколько ракет малой дальности. Один снаряд взорвался практически сразу после старта, еще два пролетели около 250 километров. Позднее в Тихоокеанском командовании ВС США уточнили, что данные пуски не несли угрозы для территории Америки или Гуама.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи сообщил о подготовке в КНДР очередного ядерного испытания. Предположительно, Пхеньян планирует провести подземный ядерный взрыв.

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