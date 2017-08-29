Трамп убежден, что отношения США и России рано или поздно нормализуются

«Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией», — сказал он.
«Россия глубоко уважает Финляндию, и это хорошо. Думаю, что и у Финляндии хорошие отношения с Россией. Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире», — добавил американский лидер.
В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что в ходе встречи в Вашингтоне стороны обсуждали перспективы выстраивания дальнейших отношений с Россией.
«Мы действительно обсуждали Россию», — сказал он.
При этом Ниинистё фактически отрицательно ответил на вопрос о том, может ли Финляндия выступить как посредник между Россией и США для нормализации их отношений. «Но в действительности я не считаю, что я или Финляндия можем быть советниками кого бы то ни было», — сообщил он.