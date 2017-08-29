Трамп убежден, что отношения США и России рано или поздно нормализуются

Источник: AP 2017

«Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией», — сказал он.

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«Россия глубоко уважает Финляндию, и это хорошо. Думаю, что и у Финляндии хорошие отношения с Россией. Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире», — добавил американский лидер.

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что в ходе встречи в Вашингтоне стороны обсуждали перспективы выстраивания дальнейших отношений с Россией.

«Мы действительно обсуждали Россию», — сказал он.