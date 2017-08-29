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00:53 (мск), источник: ТАСС

Трамп убежден, что отношения США и России рано или поздно нормализуются

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются. Убежденность в этом президент США Дональд Трамп выразил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Вашингтоне.

Источник: AP 2017

«Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией», — сказал он.

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«Россия глубоко уважает Финляндию, и это хорошо. Думаю, что и у Финляндии хорошие отношения с Россией. Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире», — добавил американский лидер.

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что в ходе встречи в Вашингтоне стороны обсуждали перспективы выстраивания дальнейших отношений с Россией.

«Мы действительно обсуждали Россию», — сказал он.

При этом Ниинистё фактически отрицательно ответил на вопрос о том, может ли Финляндия выступить как посредник между Россией и США для нормализации их отношений. «Но в действительности я не считаю, что я или Финляндия можем быть советниками кого бы то ни было», — сообщил он.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
максим !!!
работай маня и отрабатывай - все обязательно будет но вот не тебя ни твоего визави к тому времени уже не будет
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