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03:18 (мск), источник: РИА Новости

Киев определит Россию как «страну-агрессора» в новом законе о Донбассе

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа «страной-агрессором», заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского Пятого канала в понедельник.

Источник: AP 2017

По ее словам, законопроект «на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте». Луценко добавила, что Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) и США по этому вопросу.

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«Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором», — сказала она.

Луценко добавила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть прямая ссылка на 51-ю статью Устава ООН относительно самообороны. «Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов», —добавила она.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными» и переход украинских силовиков к формату «войсковой операции».

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