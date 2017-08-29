Киев определит Россию как «страну-агрессора» в новом законе о Донбассе

По ее словам, законопроект «на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте». Луценко добавила, что Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) и США по этому вопросу.
«Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором», — сказала она.
Луценко добавила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть прямая ссылка на 51-ю статью Устава ООН относительно самообороны. «Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов», —добавила она.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными» и переход украинских силовиков к формату «войсковой операции».
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