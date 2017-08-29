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03:40 (мск), источник: РИА Новости

Жена Ким Чен Ына в начале года родила третьего ребенка

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Жена лидера КНДР Ким Чен Ына в начале года родила третьего ребенка, передает во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Источник: РИА Новости

«Предполагается, что Ли Соль Чу в феврале родила третьего ребенка», — приводит агентство слова своего источника в парламентском комитете по разведке.

Рёнхап отмечает, что как раз в течение девяти месяцев 2016 года Ли Соль Чу не показывалась на публике.

По данным агентства, Ким Чен Ын и певица Ли Соль Чу поженились в 2009 году, в 2010 и 2013 году у них родились первые два ребенка. По словам американского баскетболиста Денниса Родмана, посетившего КНДР в 2013 году, второй ребенок у Ким Чен Ына — девочка Ким Чжу Э. Имена и пол остальных неизвестны.

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