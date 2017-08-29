Совбез ООН соберется на заседание по ракетному пуску КНДР

В ночь на 29 августа КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету средней дальности. Снаряд пролетел над территорией Японии и упал в 1180 километрах от мыса Эримо острова Хоккайдо. В Токио заявили, что не стали сбивать ракету, поскольку та «не представляла опасности». Тем не менее, власти северных районов страны предупредили граждан о ракетной угрозе, предложив принять меры предосторожности. Также на короткое время было прекращено движение скоростных поездов Синкансэн и электричек.