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05:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Совбез ООН соберется на заседание по ракетному пуску КНДР

Совет безопасности ООН проведет вечером во вторник, 29 августа, экстренное заседание. Причиной созыва стало очередное ракетное испытание в КНДР, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Инициаторами экстренного заседания Совбеза стали Япония, США и Южная Корея.

В ночь на 29 августа КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету средней дальности. Снаряд пролетел над территорией Японии и упал в 1180 километрах от мыса Эримо острова Хоккайдо. В Токио заявили, что не стали сбивать ракету, поскольку та «не представляла опасности». Тем не менее, власти северных районов страны предупредили граждан о ракетной угрозе, предложив принять меры предосторожности. Также на короткое время было прекращено движение скоростных поездов Синкансэн и электричек.

Этот пуск стал вторым за последние дни. В субботу, 26 августа, Северная Корея выпустила в сторону Японского моря несколько ракет малой дальности.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничения против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.

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28 августа© Ньюстюб
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