Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков высказался про актера РФ, воюющего за Украину
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
10Муссонные наводнения в Южной Азии
07:37 (мск), источник: Om1.ru

Юрий Гамбург работает в Омске в институте Зуги

Сергей Бабурин поведал о жизни бывшего первого вице-губернатора.

В минувший понедельник, 28 августа, в гостях у «Коммерческих вестей» побывал председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

Одним из затронутых во время беседы вопросов оказалась судьба бывшего первого вице-губернатор Юрий Гамбурга, который в апреле 2017 года был условно-досрочно освобожден из колонии. Гамбург отбывал наказание за разрешение продажи земельных участков по заниженной стоимости.

По убеждению Бабурина, экс-первый вице-губернатор не виновен.

Сергей Бабурин:

— Юрия Викторовича я настоятельно поддерживаю и рекомендую, чтобы он добивался через Верховный суд более объективного рассмотрения того, за что его привлекли. Как чиновнику принимать решение, если первого вице-губернатора привлекли к уголовной ответственности за то, что он, как заместитель мэра, много лет тому назад подписал решение одной из комиссий о выделении земельных участков под сады и огороды? (Цитата газеты «Коммерческие вести).

По словам Бабурина, у Гамбурга сечас наблюдаются проблемы со здоровьем. Живет он и работает в Омске. Юрий Гамбург получил должность директора по развитию в ПАО «Омскнефтехимпроект» у Игоря Зуги.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Губернатор Назаров взял на работу силовика, курировавшего обыски у Голушко
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Президент США верит в нормализацию отношений с Россией
Киев законодательно определит Россию как «страну-агрессора»
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
В сети посмеялись над "промазавшей" по Японии Северной Кореей
Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам России
У Марка Цукерберга родилась дочь Август
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Петербург застраивают квартирами-студиями
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь