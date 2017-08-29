Юрий Гамбург работает в Омске в институте Зуги
Сергей Бабурин поведал о жизни бывшего первого
Сергей Бабурин поведал о жизни бывшего первого
В минувший понедельник, 28 августа, в гостях у «Коммерческих вестей» побывал председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.
Одним из затронутых во время беседы вопросов оказалась судьба бывшего первого
По убеждению Бабурина,
Сергей Бабурин:
— Юрия Викторовича я настоятельно поддерживаю и рекомендую, чтобы он добивался через Верховный суд более объективного рассмотрения того, за что его привлекли. Как чиновнику принимать решение, если первого
По словам Бабурина, у Гамбурга сечас наблюдаются проблемы со здоровьем. Живет он и работает в Омске. Юрий Гамбург получил должность директора по развитию в ПАО «Омскнефтехимпроект» у Игоря Зуги.