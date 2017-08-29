Юрий Гамбург работает в Омске в институте Зуги

Одним из затронутых во время беседы вопросов оказалась судьба бывшего первого вице-губернатор Юрий Гамбурга, который в апреле 2017 года был условно-досрочно освобожден из колонии. Гамбург отбывал наказание за разрешение продажи земельных участков по заниженной стоимости.

Сергей Бабурин:



— Юрия Викторовича я настоятельно поддерживаю и рекомендую, чтобы он добивался через Верховный суд более объективного рассмотрения того, за что его привлекли. Как чиновнику принимать решение, если первого вице-губернатора привлекли к уголовной ответственности за то, что он, как заместитель мэра, много лет тому назад подписал решение одной из комиссий о выделении земельных участков под сады и огороды? (Цитата газеты «Коммерческие вести).