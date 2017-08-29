Рябков сообщил о тенденции к эскалации на Корейском полуострове

Источник: РИА Новости

«Мы видим тенденцию к эскалации (на Корейском полуострове), мы считаем, что те учения, которые были проведены, пусть в несколько “облегченном варианте” по сравнению с их первоначальным сценарием, сыграли свою роль с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый пуск. Мы сейчас крайне встревожены общим развитием и тем, какой отзвук происходящего может получить ситуация с безопасностью в Северо-Восточной Азии», — заявил российский дипломат.

Во вторник на рассвете КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать «мощный отпор» Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших «провокаций». Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР в субботу запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».