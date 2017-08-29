Рябков сообщил о тенденции к эскалации на Корейском полуострове
АСТАНА, 29 авг — РИА Новости. Россия видит тенденцию к эскалации на Корейском полуострове, учения Южной Кореи и США осложнили обстановку, заявил журналистам замглавы МИД России Рябков.
АСТАНА, 29 авг — РИА Новости. Россия видит тенденцию к эскалации на Корейском полуострове, учения Южной Кореи и США осложнили обстановку, заявил журналистам замглавы МИД России Рябков.
«Мы видим тенденцию к эскалации (на Корейском полуострове), мы считаем, что те учения, которые были проведены, пусть в несколько “облегченном варианте” по сравнению с их первоначальным сценарием, сыграли свою роль с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый пуск. Мы сейчас крайне встревожены общим развитием и тем, какой отзвук происходящего может получить ситуация с безопасностью в
Во вторник на рассвете КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать «мощный отпор» Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших «провокаций». Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.
Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР в субботу запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и
Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще