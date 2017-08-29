Из конкурса на пост главы Сысерти выбыли пять кандидатов из восьми
В Сысерти завершился второй этап конкурса на замещение должности мэра.
В Сысерти завершился второй этап конкурса на замещение должности мэра.
После презентации программ развития округа и собеседования с комиссией из восьми заявившихся кандидатов осталось трое.
В их числе — министр инвестиций Дмитрий Нисковских, директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Красноперов и заместитель директора филиала Росреестра по Свердловской области Владимир Ефимов. Дума выберет и назначит одного из них на пост главы 31 августа.
Отметим, основным кандидатом считается Дмитрий Нисковских, пользующийся поддержкой губернатора Евгения Куйвашева.
В своей программе развития округа он обозначил необходимость борьбы с маятниковой миграцией, оттягивающей налоги в Екатеринбург, вовлечения местных жителей в предпринимательство, развития туризма.
В экономике он предлагает сделать ставку на агропром. «Экологически чистые продукты — наш бренд», — заявил он.
Нисковских также обещает, что его первым шагом после победы в конкурсе станет формирование местной стратегии развития и портфеля приоритетных проектов.