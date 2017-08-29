Челябинский минстрой попал под санкции УФАС

Челябинское УФАС уличило региональный минстрой в нарушении принципа конкуренции при проведении торгов. Две судебных инстанции уже подтвердили правоту антимонопольщиков, сообщили «Уралинформбюро» в
По словам представителей УФАС Челябинской области, минстрой в 2015 году купил у фирмы «ФлагманСтрой» построенное ей здание площадью 3000 квадратных метров для содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации.
Антимонопольщики утверждают, что реализация проекта шла в рамках госпрограммы и на бюджетные деньги. При этом, по словам представителей УФАС, стартовала стройка еще до получения разрешительной документации и заключения договоров аренды земельного участка.
Заинтересовавшись таинственной сделкой, антимонопольное ведомство провело проверку и выяснило, что минстрой проводил торги по этому объекту дважды: сначала на предмет его строительства, а затем на предмет покупки. В первом случае торги были внезапно отменены, во втором минстрой (когда здание уже было построено) выступил в роли единственного участника аукциона.
«Стоит отметить, что закон о контрактной системе допускает приобретение госзаказчиками нежилых зданий у единственного поставщика, то есть без проведения торгов», — пояснили «Уралинформбюро» в
«Соответственно у министерства отсутствовали основания для заключения данного контракта без проведения конкурентных процедур. В результате компании, осуществляющие деятельность по строительству нежилых зданий и торговле оборудованием и мебелью, остались без возможности предложить свои услуги и товары в условиях конкуренции», — подчеркнули в
Антимонопольное ведомство обратилось в Арбитражный суд, который признал сделку противоречащей закону о защите конкуренции. Минстрой Челябинской области подал на это решение апелляцию, которую Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без удовлетворения.
В настоящее время Челябинским УФАС России в отношении нарушителей возбуждены административные дела. КоАП РФ предусматривает за данное правонарушение административную ответственность: для должностных лиц органов власти штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию сроком до 3 лет, а для должностных лиц хозяйствующих субъектов — от 15 до 30 тысяч рублей штрафа.