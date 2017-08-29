Губернаторский «десант» высадился в КУБе

Источник: Вести - Пермь

Промышленность, инвестиции, медицина и досуг. В Кизеловском угольном бассейне вновь побывал губернаторский «десант». Максим Решетников с командой смотрели, как работают уже запущенные проекты, и планировали новые.

Если раньше, для того чтобы получить медицинскую помощь, жителям поселка Усьва нужно было добираться до соседнего Гремячинска или Губахи, то сейчас здесь появится полноценный ФАП. На территории Кизеловского угольного бассейна в этом году будет построено 8 подобных модульных ФАПов. К концу сентября 2017 году их уже подключат к высокоскоростному интернету для получения удаленных консультаций.

Масштабная «перезагрузка» системы здравоохранения территории стала возможной благодаря поручению временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова. Медицинская помощь должна быть доступна даже в отдаленных территориях. В Губахе уже появились новые машины скорой помощи, через несколько лет здесь будет создан межмуниципальный медицинский центр.

Еще одна точка в рамках большого визита на территорию КУБа — это строительство новой ледовой арены в Губахе. Решение об этом принималось еще зимой, сейчас подрядчики готовят площадку. Сам каток будет крытым и сможет принимать спортсменов круглогодично.