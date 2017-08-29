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08:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский поселок Славянка остается без главы

Константин Ким написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Источник: PrimaMedia.ru

Административный центр Хасанского района Приморья — поселок Славянка — остается без главы. Сегодня, 29 августа муниципальный комитет Славянского городского поселения рассмотрит заявление Константина Кима о досрочном прекращении своих полномочий, сообщает ИА PrimaMedia.

«Заявление Константина Геннадьевича о досрочном прекращении полномочий 29 августа будет рассматриваться на муниципальном комитете», сообщила газете «Конкурент» заместитель главы Славянского городского поселения Татьяна Винникова.

По информации газеты, добровольный уход Кима с поста главы Славянки связан с финансовыми проблемами главного спонсора развития поселка — ГК «Транзит-ДВ». Экономическое и социальное развитие поселка рассматривалось в последние годы через призму развития бункеровочного хаба, проект которого продвигал президент ГК «Транзит-ДВ» Игорь Польченко. Однако сегодня компании, которыми руководил Польченко, — банкроты, имеющие миллиардные долги, что поставило под большой вопрос дальнейшие вливания бункеровочного бизнеса в развитие Славянки.

Константин Ким — выходец из бизнес-среды. В 1991−93 годах работал учителем истории, затем предпринимателем, в 2005−15 годах — генеральным директором ООО «Уссурийск-Сантехмонтаж». В 2014−15 годах — депутат муниципального комитета Славянского поселения, член группы «Мы — Славянка». В 2015 году был избран славянцами городским главой.

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