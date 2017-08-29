Приморский поселок Славянка остается без главы

Источник: PrimaMedia.ru

Административный центр Хасанского района Приморья — поселок Славянка — остается без главы. Сегодня, 29 августа муниципальный комитет Славянского городского поселения рассмотрит заявление Константина Кима о досрочном прекращении своих полномочий, сообщает ИА PrimaMedia.

«Заявление Константина Геннадьевича о досрочном прекращении полномочий 29 августа будет рассматриваться на муниципальном комитете», сообщила газете «Конкурент» заместитель главы Славянского городского поселения Татьяна Винникова.

По информации газеты, добровольный уход Кима с поста главы Славянки связан с финансовыми проблемами главного спонсора развития поселка — ГК «Транзит-ДВ». Экономическое и социальное развитие поселка рассматривалось в последние годы через призму развития бункеровочного хаба, проект которого продвигал президент ГК «Транзит-ДВ» Игорь Польченко. Однако сегодня компании, которыми руководил Польченко, — банкроты, имеющие миллиардные долги, что поставило под большой вопрос дальнейшие вливания бункеровочного бизнеса в развитие Славянки.