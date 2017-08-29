Беларусь готова выполнить все договоренности с Египтом

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Александр Лукашенко по этому поводу с сожалением заметил:

— Плохо то, что вы впервые в Минске. Хорошо то, что приехали.

Чуть позже выяснилось, что Самех Шукри прибыл с вполне конкретной целью: подготовить почву для официального визита в Минск Президента Египта. Он наверняка станет отличным продолжением того политического диалога, который состоялся во время январского визита Александра Лукашенко в Каир.

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Встречи в Каире, несомненно, придали мощный толчок активизации экономического взаимодействия между нашими странами. Результат не заставил себя ждать: товарооборот в этом году увеличился наполовину. Прорабатываются совместные проекты в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, деревообработки и переработки отходов. В Египте уже действует сборочное производство тракторов МТЗ. На очереди создание совместного производства автомобилей МАЗ. Президент четко дал понять, что это лишь начало:

— Ваш визит очень важен и знаменателен, потому что он позволяет не забывать о наших договоренностях. Еще раз хочу подтвердить: мы сделаем все, о чем договаривались. Все будет зависеть от вас, египтян. Мы настолько быстро можем развернуться в Египте, насколько на то будет ваше желание.

Александр Лукашенко передал приглашение египетскому коллеге посетить Беларусь в любое удобное для него время.

Египетский гость, в свою очередь, передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси. И уже от себя добавил: