Беларусь готова выполнить все договоренности с Египтом

Александр Лукашенко по этому поводу с сожалением заметил:
— Плохо то, что вы впервые в Минске. Хорошо то, что приехали.
Чуть позже выяснилось, что Самех Шукри прибыл с вполне конкретной целью: подготовить почву для официального визита в Минск Президента Египта. Он наверняка станет отличным продолжением того политического диалога, который состоялся во время январского визита Александра Лукашенко в Каир.
Встречи в Каире, несомненно, придали мощный толчок активизации экономического взаимодействия между нашими странами. Результат не заставил себя ждать: товарооборот в этом году увеличился наполовину. Прорабатываются совместные проекты в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, деревообработки и переработки отходов. В Египте уже действует сборочное производство тракторов МТЗ. На очереди создание совместного производства автомобилей МАЗ. Президент четко дал понять, что это лишь начало:
— Ваш визит очень важен и знаменателен, потому что он позволяет не забывать о наших договоренностях. Еще раз хочу подтвердить: мы сделаем все, о чем договаривались. Все будет зависеть от вас, египтян. Мы настолько быстро можем развернуться в Египте, насколько на то будет ваше желание.
Александр Лукашенко передал приглашение египетскому коллеге посетить Беларусь в любое удобное для него время.
Египетский гость, в свою очередь, передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси. И уже от себя добавил:
— Мы с восхищением наблюдаем за вашими усилиями по развитию Беларуси, установлению стабильности, созданию благоприятных условий и прогресса в государстве и в целом в регионе. Нельзя не отметить ваше влияние на мирное разрешение региональных конфликтов. Отношения с Беларусью для нас очень важны, и мы хотели бы воспользоваться теми преимуществами, которые они могут предоставить в плане развития египетской экономики.