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08:30 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров взял на работу силовика, курировавшего обыски у Голушко

Антон Киселев ранее служил офицером полиции в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Омской области, а теперь стал советником главы региона.

Губернатор Омской области Виктор Назаров назначил нового советника. Им стал Антон Киселев, ранее служивший офицером полиции в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ. Это назначение подтвердили в приемной главы региона. Сейчас Киселев осваивает новую «гражданскую» должность, знакомясь со своим функционалом.

При этом известно, что оперативник сопровождал уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц по статье 159 ч.4 УК РФ «Хищение денежных средств» на тарифах на газ. Речь идет о подозрении силовиков, что руководство «Омскгоргаза» и «Омскгазсети» включали в тарифы на газ аренду газопроводов.
В связи с этим в офисах компаний «Омскгоргаз» и «Акция», принадлежащих депутату Госдумы Андрею Голушко, в апреле нынешнего года прошли обыски. Киселев как раз тогда возглавлял «группу захвата». Более того он отвечал за координацию работы РЭК.

Также офицер полиции является сыном заместителя директора «Омскэлектро» Виталия Киселева.

По данным «Коммерческих вестей», в облправительство его рекомендовал бывший вице-губернатор Станислав Гребенщиков. Напомним, чиновник был вынужден уйти из облправительства после возбуждения уголовного дела о мошенничестве на реконструкции «Саламандры».

По некоторым данным, именно связи Гребенщикова могли способствовать обыскам в ХК «Акция» и подконтрольных холдингу компаниях, контролируемых депутатом Андреем Голушко.

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