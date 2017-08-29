Губернатор Назаров взял на работу силовика, курировавшего обыски у Голушко

Губернатор Омской области Виктор Назаров назначил нового советника. Им стал Антон Киселев, ранее служивший офицером полиции в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ. Это назначение подтвердили в приемной главы региона. Сейчас Киселев осваивает новую «гражданскую» должность, знакомясь со своим функционалом.

При этом известно, что оперативник сопровождал уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц по статье 159 ч.4 УК РФ «Хищение денежных средств» на тарифах на газ. Речь идет о подозрении силовиков, что руководство «Омскгоргаза» и «Омскгазсети» включали в тарифы на газ аренду газопроводов.

В связи с этим в офисах компаний «Омскгоргаз» и «Акция», принадлежащих депутату Госдумы Андрею Голушко, в апреле нынешнего года прошли обыски. Киселев как раз тогда возглавлял «группу захвата». Более того он отвечал за координацию работы РЭК.