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09:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Генпрокуратура требует уточнить прогноз погоды

Надзорное ведомство предложило Минприроды лучше следить за состоянием атмосферы.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Генпрокуратура проинформировала главу Минприроды Сергея Донского об ошибке Росгидромета, которая привела к «катастрофическим последствиям» от урагана 29 мая. Кроме того, прокуроры остались недовольны, что метеослужбой не повсеместно организован мониторинг содержания в воздухе опасных для человека веществ — мелкодисперсной пыли и диоксинов. Сеть мониторинга загрязнения воздуха совсем отсутствует в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе, а также Алтайском крае, сказали «Ъ» в Генпрокуратуре. Надзорное ведомство предлагает Минприроды провести работу над ошибками подведомственной службы.

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Генпрокуратура просит главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу «по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям», сказал «Ъ» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. «Жертвами прошедшего в Москве и Московской области 29 мая урагана стали 16 человек, ранения получили около 200, — говорит он.— Вследствие воздействия грозы, сильного дождя, града и ветра, достигавшего скорости 30 м/с, повреждено более 30 тыс. деревьев, свыше 2 тыс. автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение в жилых помещениях 18,3 тыс. граждан — по предварительным оценкам, размер причиненного ущерба составил около 200 млн руб.».

Прокуроры пришли к выводу, что «одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ “Центральное УГМС”, согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17−22 м/с».

Генпрокуратура также рекомендует Сергею Донскому усилить контроль над деятельностью подведомственного министерству Росгидромета «по формированию государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением».

Сегодня государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха отсутствует в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе, а также Алтайском крае, рассказал «Ъ» Александр Куренной.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не ведутся в 45 городах с населением свыше 100 тыс. человек, а в трети городов Российской Федерации количество действующих стационарных постов государственной сети наблюдений не соответствует нормативам. Кроме того, Росгидрометом не повсеместно организовано «измерение концентраций в атмосферном воздухе наиболее опасной для человека мелкодисперсной пыли, а также определение содержания в атмосфере стойких органических загрязнителей, включая диоксины».

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По данным Генпрокуратуры, всего лишь 7% пунктов наблюдений способны непрерывно регистрировать загрязнение атмосферы. В населенных пунктах отслеживается наличие в атмосферном воздухе только 54 видов вредных элементов из 160 наименований, определенных распоряжением правительства от 8 июля 2015 года, которое содержит перечень загрязняющих веществ, подлежащих регулированию, добавляют в надзорном ведомстве.

Метеорологи сообщали Минприроды о необходимости совершенствования организации государственной наблюдательной сети, но «министерством должных мер не принималось», говорит Александр Куренной. Прокуроры рекомендуют природоохранному ведомству организовать мониторинг концентраций в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли, иных опасных элементов, включая диоксины, содержащихся в правительственном перечне.

В Росгидромете не смогли оперативно прокомментировать «Ъ» претензии Генпрокуратуры. В Минприроды «Ъ» сказали, что не будут комментировать «служебную переписку», отметив: «Большинство замечаний Генпрокуратуры связано с отсутствием у ведомства информации о реальной ситуации в данной сфере, о чем они были проинформированы».

Ольга Никитина

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Во время загрузки произошла ошибка.
15 августа© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Vesta *
Скорее всего, синоптики не могут прогнозировать, когда и откуда поднимется любая ракета, способная повлиять на атмосферу, изменить прогноз.. Эффект "взмаха...
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