Генпрокуратура требует уточнить прогноз погоды
Надзорное ведомство предложило Минприроды лучше следить за состоянием атмосферы.
Надзорное ведомство предложило Минприроды лучше следить за состоянием атмосферы.
Генпрокуратура проинформировала главу Минприроды Сергея Донского об ошибке Росгидромета, которая привела к «катастрофическим последствиям» от урагана 29 мая. Кроме того, прокуроры остались недовольны, что метеослужбой не повсеместно организован мониторинг содержания в воздухе опасных для человека веществ — мелкодисперсной пыли и диоксинов. Сеть мониторинга загрязнения воздуха совсем отсутствует в Адыгее, Ингушетии,
Генпрокуратура просит главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу «по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям», сказал «Ъ» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. «Жертвами прошедшего в Москве и Московской области 29 мая урагана стали 16 человек, ранения получили около 200, — говорит он.— Вследствие воздействия грозы, сильного дождя, града и ветра, достигавшего скорости 30 м/с, повреждено более 30 тыс. деревьев, свыше 2 тыс. автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение в жилых помещениях 18,3 тыс. граждан — по предварительным оценкам, размер причиненного ущерба составил около 200 млн руб.».
Генпрокуратура также рекомендует Сергею Донскому усилить контроль над деятельностью подведомственного министерству Росгидромета «по формированию государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением».
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не ведутся в 45 городах с населением свыше 100 тыс. человек, а в трети городов Российской Федерации количество действующих стационарных постов государственной сети наблюдений не соответствует нормативам. Кроме того, Росгидрометом не повсеместно организовано «измерение концентраций в атмосферном воздухе наиболее опасной для человека мелкодисперсной пыли, а также определение содержания в атмосфере стойких органических загрязнителей, включая диоксины».
По данным Генпрокуратуры, всего лишь 7% пунктов наблюдений способны непрерывно регистрировать загрязнение атмосферы. В населенных пунктах отслеживается наличие в атмосферном воздухе только 54 видов вредных элементов из 160 наименований, определенных распоряжением правительства от 8 июля 2015 года, которое содержит перечень загрязняющих веществ, подлежащих регулированию, добавляют в надзорном ведомстве.
Метеорологи сообщали Минприроды о необходимости совершенствования организации государственной наблюдательной сети, но «министерством должных мер не принималось», говорит Александр Куренной. Прокуроры рекомендуют природоохранному ведомству организовать мониторинг концентраций в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли, иных опасных элементов, включая диоксины, содержащихся в правительственном перечне.
В Росгидромете не смогли оперативно прокомментировать «Ъ» претензии Генпрокуратуры. В Минприроды «Ъ» сказали, что не будут комментировать «служебную переписку», отметив: «Большинство замечаний Генпрокуратуры связано с отсутствием у ведомства информации о реальной ситуации в данной сфере, о чем они были проинформированы».
Ольга Никитина