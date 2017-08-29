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08:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Управление Судебного департамента в Пермском крае возглавил Алексей Семенов

Начальником управления Судебного департамента в Пермском крае назначен Алексей Семенов.

Приказ об этом подписал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев.

Ранее господин Семенов являлся заместителем председателя Пермского краевого суда.

До этого назначения управлением Судебного департамента в Пермском крае в ранге и.о. руководил Олег Веселов.

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