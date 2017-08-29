Путин обсудил причины пожаров в Волгоградской и Ростовской областях

Источник: РИА Новости

Путин накануне поздно вечером по завершении рабочего визита в Венгрию прибыл в Анапу, где провел совещание с главой МЧС и руководителями Волгоградской и Ростовской областей, пострадавших от недавних крупных пожаров.

«Пожары затронули большое количество населенных пунктов, в которых проживает до 600 тысяч человек. Это серьезное дело. И в первом, и во втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. Как министр докладывал (глава МЧС Владимир Пучков — ред.), к сожалению, приходится изучать ту версию специальных поджогов и в том, и в другом случае», — сказал Путин, на встрече, которая была показана в эфире телеканала «Россия 24».

«Хотелось бы вашу оценку услышать сегодня: как идут работы по ликвидации пожаров, и второе, хотелось бы услышать министра и руководителей регионов, что делается для оказания людям», — обратился президент к участникам встречи.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но в пятницу ситуация вновь ухудшилась, 25 августа в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.