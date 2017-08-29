Депутаты Суксунского района нарушили антикоррупционное законодательство

Были проверены сведения ИФНС, Росреестра, Технадзора, Инспекции по маломерным судар, ГИБДД и других. Нарушения типичные: некоторые народные избранники в декларациях отобразили не весь доход, как свой, так и супругов. Другие скрывают наличие той или иной недвижимости и транспорта. Так, один их депутатов Поедугинского сельского поселения не задекларировал два земельных участках.