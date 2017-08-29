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09:10 (мск), источник: Informburo.kz

11 конкретных поручений дал Сагинатаев министрам

Бакытжан Сагинтаев дал 11 поручений членам правительства, попросив министров внимательно подойти к решению поставленных задач.

Источник: Informburo.kz

Первое поручение премьер-министра Бакытжана Сагинтаева коснулось привлечения инвесторов к строительству, модернизации пенитенциарных учреждений.

«Поручаю МВД совместно с Миннацэкономики и финансов в недельный срок разобраться в сложившейся ситуации и с учётом ранее данных поручений обеспечить выработку конкретных решений по модернизации пенитенциарных учреждений в рамках механизма ГЧП. Через месяц мы должны отчитаться перед главой государства. Аскар Узакпаевич, контроль за вами», — обратился к вице-премьер-министру Аскару Мамину глава кабмина в ходе заседания Правительства РК.

Второе поручение по упрощению таможенных процедур было адресовано министру финансов Бахыту Султанову. Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что необходимо протестировать пилотную информационную систему «Астана-1» по всем модулям.

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«Чтобы к началу 2018 года она работала без сбоев. Также необходимо подготовить подзаконные акты по реализации нового Таможенного кодекса, чтобы исполнение не вызвало проблем у бизнеса. Контроль также, Аскар Узакпаевич, держите», — отметил спикер.

Министру национальной экономики Тимуру Сулейменову глава кабмина дал третье поручение — внести в Мажилис проект нового Налогового Кодекса в сентябре, «как и докладывалось главе государства».

Четвёртое поручение было адресовано министерству энергетики — совместно с МНЭ начать процесс укрупнения РЭКов. И по итогам первого квартала 2018 года доложить о проводимой работе. Акимам и МНЭ также досталось задание провести инвентаризацию бесхозных электросетей и до 20 октября «представить детальный план по их передаче на баланс акиматов».

Отметил премьер-министр и вопрос привлечения транснациональных компаний и стратегических инвесторов. Особое внимание он заострил на экспортной составляющей и повышении производительности. Этот вопрос пятым поручением лёг на плечи Министерства по инвестициям и развитию.

«Министерству по инвестициям совместно с Казахинвестом и акимами определить зоны ответственности за реализацию каждого инвестпроекта. Особое внимание — экспортной составляющей и повышению производительности. Персональная ответственность, Женис Махмудович, за вами», — обратился к главе МИР Бакытжан Сгаинтаев.

Шестое поручение адресовано Министерству культуры и спорта — в двухнедельный срок внести план мероприятий по реализации Концепции развития туристической отрасли и конкретные предложения по привлечению якорных инвесторов для туристских кластеров. Кроме того, по словам главы кабмина, необходимо учесть все предложения главы государства по развитию курортной зоны в Боровом.

«Аскар Узакпаевич, поручение главы государства по переформатированию развития Щучинско-Боровской курортной зоны — необходимо ускорить этот вопрос. Необходимо также внести предложения главы государства. Также ускорить процедуры по созданию нацкомпании “Казахтуризм”. Арыстанбек Мухамедиевич, надо быстрее начать работу», — обратился он к министру культуры и спорта.

Для увеличения экспортного потенциала животноводства Сагинтаев дал седьмое поручение Министерству сельского хозяйства — совместно с акимами разработать и внести в Правительство график ввода в эксплуатацию отобранных инвестпроектов.

«Кроме того, проработать вопрос привлечения дополнительных инвесторов в молочную, мясную отрасли и, Аскар Исабекович, ещё поручение — по одному суперперерабатывающему предприятию вокруг Астаны и Алматы — надо внести предложения», — обратился он уже ко второму заму и главе МСХ — Аскару Мырзахметову.

Восьмое поручение — внести предложения по строительству нового авиахаба под Алматы премьер-министр указал МИР РК до 1 декабря.

«Касательно строительства нового авиахаба под Алматы МИРу пересмотреть подходы к реализации данного проекта, внести конкретные предложения к 1 декабря», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Девятое поручение он адресовал этому же министерству — совместно с МНЭ до 10 сентября согласовать проект кодекса о недрах с администрацией Президента и обеспечить его внесение в Парламент до конца сентября.

Для внедрения четвёртого уровня бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления в сельских округах премьер дал десятое поручение. Заинтересованным госорганам, по его мнению, необходимо обеспечить своевременное принятие всех соответствующих подзаконных актов в реализацию закона по вопросам развития местного самоуправления. Контроль этого вопроса он закрепил за своим замом Аскаром Маминым.

Одиннадцатое поручение касалось реализации четвёртого направления плана нации «Идентичность и единство».

«МКС с заинтересованными госорганами, акиматами регионов провести переориентирование нормативно-правовых актов и программных документов на реализацию задач, поставленных в программной статье главы государства “Рухани жангыру”. Прошу всех руководителей госорганов внимательно подойти к решению поставленных задач», — заключил Бакытжан Сагинтаев.

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