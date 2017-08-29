Уникальный медицинский кластер появится на Среднем Урале

Соглашение было заключено в микрорайоне Академический в Екатеринбурге, пишет «ФедералПресс».

«Строительные работы в рамках проекта оценивают более, чем в два миллиарда рублей. Во сколько обойдется закупка оборудования, пока неизвестно», — сказано в информации.

По мнению Куйвашева, заключенное соглашение — это знаковый документ.

«Благодаря этому соглашению сразу два медицинских учреждения получат новые возможности. Это — новая веха в развитии здравоохранения Урала», — сказал глава региона.

Он имел в виду НИИ ОММ и Уральский государственный медицинский университет. Ожидается, что на территории кластера будут заниматься подготовкой кадров, производством инновационных препаратов, а также диагностических средств и медицинских материалов. Проект будет выполняться по схеме частно-государственного партнерства Первые финансы в строительство вложит компания «Т Плюс».

«За пять лет на территории Свердловской области введено 3000 мегаватт. Энергетики свои обязательства выполнят», — приводятся в сообщении слова Паслера.