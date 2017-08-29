В Kazakh Invest ответили на критику Назарбаева
После критики Президента в АО НК Kazakh Invest пообещали достичь «приемлемых» результатов до конца 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
После критики Президента в АО НК Kazakh Invest пообещали достичь «приемлемых» результатов до конца 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщил заместитель председателя правления нацкомпании Нурсултан Джиенбаев, требуемых результатов Kazakh Invest не смог продемонстировать
«У нас в проработке находится много проектов, но мы не успели показать те результаты, которые от нас требуют. Сейчас мы более активно будем сотрудничать с компаниями, потому что сроки у нас были не очень большие — всего полгода, но тем не менее», — считает Нурсултан Джиенбаев.
«Я думаю до конца года мы покажем результат, который будет приемлемым. У нас много компаний находится в проработке, просто не в такой стадии, как хотелось бы», — добавил зампред компании.
По его словам, на пути реализации эффективной политики привлечения инвесторов есть ряд проблем, среди которых он особо отметил девальвацию.
«Самая большая проблема для инвесторов — это девальвация. Потому что не все компании экспортно ориентированы. Поэтому, когда инвестор приходит на локальный рынок, он просчитывает свои риски, и это занимает время», — пояснил Нурсултан Джиенбаев.
Напомним, ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал деятельность национальной компании Kazakh Invest.
«Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован. Создали специальную национальную компанию Kazakh Invest. Придали ей особый статус, во всех регионах создали представительства. Прошло полгода, где результаты?» — поинтересовался Глава государства.