В Kazakh Invest ответили на критику Назарбаева

Как сообщил заместитель председателя правления нацкомпании Нурсултан Джиенбаев, требуемых результатов Kazakh Invest не смог продемонстировать из-за коротких сроков работы.

«У нас в проработке находится много проектов, но мы не успели показать те результаты, которые от нас требуют. Сейчас мы более активно будем сотрудничать с компаниями, потому что сроки у нас были не очень большие — всего полгода, но тем не менее», — считает Нурсултан Джиенбаев.

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«Я думаю до конца года мы покажем результат, который будет приемлемым. У нас много компаний находится в проработке, просто не в такой стадии, как хотелось бы», — добавил зампред компании.

По его словам, на пути реализации эффективной политики привлечения инвесторов есть ряд проблем, среди которых он особо отметил девальвацию.

«Самая большая проблема для инвесторов — это девальвация. Потому что не все компании экспортно ориентированы. Поэтому, когда инвестор приходит на локальный рынок, он просчитывает свои риски, и это занимает время», — пояснил Нурсултан Джиенбаев.

Напомним, ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал деятельность национальной компании Kazakh Invest.