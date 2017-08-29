Аксенов назвал Симферополь «гадюшником» и объявил выговор главе города
Глава Крыма отчитал Бахарева за бездействие в ситуации с незаконными торговыми точками.
Глава Крыма отчитал Бахарева за бездействие в ситуации с незаконными торговыми точками.
Глава Крыма Сергей Аксенов сделал выговор главе администрации столицы полуострова Геннадию Бахареву за его бездействие в ситуации с незаконными торговыми точками, передает Крыминформ.
«Симферополю — последнее китайское предупреждение. Точнее — его даже не будет. Прямо сегодня направлю представление об объявлении выговора в городской совет. Гадюшник,
Он также заявил, что не обладает полномочиями лично объявить выговор главе администрации.
Напомним, что на прошлой неделе глава Крыма лично за рулем провез по Симферополю главу администрации города.