Аксенов назвал Симферополь «гадюшником» и объявил выговор главе города

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал выговор главе администрации столицы полуострова Геннадию Бахареву за его бездействие в ситуации с незаконными торговыми точками, передает Крыминформ.

«Симферополю — последнее китайское предупреждение. Точнее — его даже не будет. Прямо сегодня направлю представление об объявлении выговора в городской совет. Гадюшник, по-другому сказать не могу», — уточнил Аксёнов.

Он также заявил, что не обладает полномочиями лично объявить выговор главе администрации.