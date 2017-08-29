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10:26 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов назвал Симферополь «гадюшником» и объявил выговор главе города

Глава Крыма отчитал Бахарева за бездействие в ситуации с незаконными торговыми точками.

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал выговор главе администрации столицы полуострова Геннадию Бахареву за его бездействие в ситуации с незаконными торговыми точками, передает Крыминформ.

«Симферополю — последнее китайское предупреждение. Точнее — его даже не будет. Прямо сегодня направлю представление об объявлении выговора в городской совет. Гадюшник, по-другому сказать не могу», — уточнил Аксёнов.

Он также заявил, что не обладает полномочиями лично объявить выговор главе администрации.

Напомним, что на прошлой неделе глава Крыма лично за рулем провез по Симферополю главу администрации города.

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