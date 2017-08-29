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10:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана обсудил с руководством ЭРТИКО ИТС Европы перспективы сотрудничества

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с руководством компании ЭРТИКО ИТС Европы возможное проведение в Казани Европейского конгресса по интеллектуальным транспортным системам (ИТС) в 2020 году.

Источник: ИА Татар-информ

Также в ходе беседы стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области транспортных технологий, в частности, разработки различных решений в сфере ИТС, сообщает пресс-служба главы республики.

Во встрече, прошедшей в резиденции Президента РТ в Казанском Кремле, также приняли участие вице-премьер — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и другие.

В марте 2017 года Министерство информатизации и связи РТ подало заявку в исполнительный комитет ЭРТИКО ИТС Европы на проведение Европейского конгресса по интеллектуальным транспортным системам в Казани в 2020 году. 12 сентября 2017 года в столице Бельгии Брюсселе состоится финальный конкурсный отбор города кандидата, отмечает пресс-служба Минсвязи РТ.

Ассоциация ЭРТИКО ИТС Европа была основана в 1991 году. ЭРТИКО содействует развитию и внедрению ИТС решений для обеспечения безопасной, эффективной, экологически безопасной и доступной мобильности в странах Европейского Союза и за его пределами.

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