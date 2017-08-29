Додон стряхнул пыль с фотографий и сделал сюрприз интернет-пользователям
Сегодня президент Республики Молдова и его супруга отмечают 18-летние своего брачного союза.
Сегодня президент Республики Молдова и его супруга отмечают 18-летние своего брачного союза.
Сегодня президент Республики Молдова и его супруга отмечают 18-летние своего брачного союза.
По этому поводу Игорь Додон опубликовал в социальной сети фотографию из своего семейного альбома.
«В течение 18 лет я счастлив рядом со своей женой Галиной.
Наш брак был лучшим моим решением в личном плане, он подарил мне трех прекрасных детей и стабильность, которая позволила мне посвятить себя профессиональной и политической деятельности.
Я благодарен своей жене, что 18 лет назад она согласилась соединить наши судьбы, — такой надписью президент сопровождает фотографию.