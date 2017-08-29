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10:17 (мск), источник: Noi.md

Додон стряхнул пыль с фотографий и сделал сюрприз интернет-пользователям

Сегодня президент Республики Молдова и его супруга отмечают 18-летние своего брачного союза.

Источник: Noi.md

Сегодня президент Республики Молдова и его супруга отмечают 18-летние своего брачного союза.

По этому поводу Игорь Додон опубликовал в социальной сети фотографию из своего семейного альбома.

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«В течение 18 лет я счастлив рядом со своей женой Галиной.

Наш брак был лучшим моим решением в личном плане, он подарил мне трех прекрасных детей и стабильность, которая позволила мне посвятить себя профессиональной и политической деятельности.

Я благодарен своей жене, что 18 лет назад она согласилась соединить наши судьбы, — такой надписью президент сопровождает фотографию.

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