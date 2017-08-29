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10:23 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский экс-губернатор раскритиковал в суде показания бывших коллег

Василия Юрченко, отправленного в отставку 18 марта 2014 года, обвиняют в превышении должностных полномочий.

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко выступил во вторник в судебных прениях по своему уголовному делу, его обвиняют в превышении полномочий при продаже земельного участка в центре Новосибирска. Он подверг сомнению показания свидетелей обвинения и заключения оценщиков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«В материалах дела много нестыковок (в показаниях) и у Галлямова, и у Анисимова, и у Шарапова (на момент продажи участка: Олег Галлямов — экс-глава регионального департамента имущественных и земельных отношений, Владимир Анисимов — замгубернатора Новосибирской области, Павел Шарапов — директор ОАО “Газтранском” (собственник участка) — прим. ТАСС)», — сказал Юрченко.

Бывший губернатор заявил, что не сомневается во враждебном к нему отношении Галлямова.

Юрченко рассказал, что дважды выступал против назначения Галлямова на должность главы территориального управления Росимущества в Новосибирской области. Позже он все-таки получил это пост, заручившись другими рекомендациями. «Я не сомневаюсь в том, что он испытывал ко мне враждебное отношение», — отметил Юрченко.

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Он также подверг сомнению показания Анисимова, бывшего на момент описанных в деле событий замгубернатора Новосибирской области. «У меня были основания сомневаться в профессионализме и порядочности этого человека и раньше. <…> Есть доказательства, что свидетель Анисимов под присягой вводил в заблуждение, как минимум, суд», — пояснил Юрченко.

Он подверг критике оценки стоимости участка в 40 и 36 млн рублей, которые использовала прокуратура. По его словам, всего в деле 11 вариантов оценки и только эти две больше 20 млн рублей.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода. По словам прокурора, Юрченко также лоббировал интересы компании «Тактика», которая планировала приобрести участок, и незаконно отменил аукцион по его продаже, что повлекло ущерб бюджету Новосибирской области. При этом сумму ущерба прокуратура снизила с первоначальных 17,7 до чуть более 14 млн рублей в связи с переоценкой стоимости участка.

Дело Юрченко

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий.

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По версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым замгубернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании «Газтранском», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

По оценке следствия, в результате компания «Газтранском» недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей: 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже «Тактике» принимало руководство области без его участия.

За 1,5 года по делу, которое содержит больше 100 томов, было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Позицию обвинения в суде кроме Галлямова (сейчас возглавляет территориальное управление Росимущества в Новосибирской области) поддержали Анисимов и Шарапов. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, возглавлявший на тот момент Новосибирскую область, также дал показания в суде, заявив, что считает решение об отмене аукциона ошибочным, но не видит в этом личной заинтересованности Юрченко.

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