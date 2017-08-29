В Челябинске глава Металлургического района уходит в отставку

В этот же день будет объявлен конкурс на пост главы района, который пройдет 22 сентября. До избрания нового главы и.о. руководителя района будет начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Сергей Кочетков.

Как уже сообщало Накануне.RU, две недели назад депутат Госдумы Владимир Бурматов раскритиковал работу главы Металлургического района Челябинска Дмитрия Петрова и обвинил его в саботировании поручения губернатора области.

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