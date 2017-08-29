В Челябинске глава Металлургического района уходит в отставку
В Челябинске глава Металлургического района Дмитрий Петров уходит в отставку. Вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя будет рассмотрен 31 августа на сессии депутатов.
В Челябинске глава Металлургического района Дмитрий Петров уходит в отставку. Вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя будет рассмотрен 31 августа на сессии депутатов.
В этот же день будет объявлен конкурс на пост главы района, который пройдет 22 сентября. До избрания нового главы и.о. руководителя района будет начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Сергей Кочетков.
Как уже сообщало Накануне.RU, две недели назад депутат Госдумы Владимир Бурматов раскритиковал работу главы Металлургического района Челябинска Дмитрия Петрова и обвинил его в саботировании поручения губернатора области.
«Собственно, речь идёт о неисполнении полномочий, фактическом потворствовании существованию незаконных торговых объектов в Металлургическом районе Челябинска и саботировании поручения Губернатора региона о борьбе с несанкционированной торговлей со стороны главы района. Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности», — написал депутат.