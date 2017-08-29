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11:25 (мск), источник: Volga News

Ирина Близнова стала советником главы Тольятти по развитию спорта и физической культуры

Спортсменка гандбольной «Лады», капитан сборной России, чемпионка олимпийских игр Ирина Близнова стала советником главы Тольятти по развитию спорта и физической культуры, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Источник: ГК "Лада"

«Мне предлагают советника по борьбе, советника по хоккею… Ирина Юрьевна, на мой взгляд, знает спорт не понаслышке, — объяснил свой выбор глава города. — Авторитет Ирины Юрьевны, на мой взгляд, позволит нам решать вопросы и с министерством спорта и с правительством Самарской области. Это ведь тоже немаловажно. Плюс к этому, мы много говорим о привлечении в спорт молодежи, о популяризации здорового образа жизни. Ирина Юрьевна как раз должна мне советовать, что делать в этом направлении, и более того, она сама — яркий пример воплощения этих идеалов».

В ответном слове Ирина Близнова поблагодарила главу Тольятти за оказанное доверие и обещала сделать все возможное, чтобы достойно выполнять свои обязанности.

Отметим, что у Анташева сейчас несколько советников. По словам главы города, все они функционируют на общественных началах, не получая за свою работу денежного вознаграждения.

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