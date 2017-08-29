Ирина Близнова стала советником главы Тольятти по развитию спорта и физической культуры

«Мне предлагают советника по борьбе, советника по хоккею… Ирина Юрьевна, на мой взгляд, знает спорт не понаслышке, — объяснил свой выбор глава города. — Авторитет Ирины Юрьевны, на мой взгляд, позволит нам решать вопросы и с министерством спорта и с правительством Самарской области. Это ведь тоже немаловажно. Плюс к этому, мы много говорим о привлечении в спорт молодежи, о популяризации здорового образа жизни. Ирина Юрьевна как раз должна мне советовать, что делать в этом направлении, и более того, она сама — яркий пример воплощения этих идеалов».