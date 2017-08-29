Суд отказал пермским общественникам в проведении референдума по возвращению прямых выборов

По словам одного из истцов, старшего научного сотрудника Пермского научного центра УрО РАН Виталия Ковина, общественники намерены обжаловать это решение в краевом суде.



Напомним, 22 мая реготделение ПАРНАС подало обращение в избирательную комиссию Пермского края с инициативой проведения в единый день голосования (10 сентября) регионального референдума. Согласно проекту, предполагаемому для рассмотрения на референдуме, все главы городских округов и муниципальных районов в крае (кроме ЗАТО Звездный) должны избираться напрямую жителями и возглавлять местные администрации.