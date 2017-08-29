Суд отказал пермским общественникам в проведении референдума по возвращению прямых выборов

По словам одного из истцов, старшего научного сотрудника Пермского научного центра УрО РАН Виталия Ковина, общественники намерены обжаловать это решение в краевом суде.
Напомним, 22 мая реготделение ПАРНАС подало обращение в избирательную комиссию Пермского края с инициативой проведения в единый день голосования (10 сентября) регионального референдума. Согласно проекту, предполагаемому для рассмотрения на референдуме, все главы городских округов и муниципальных районов в крае (кроме ЗАТО Звездный) должны избираться напрямую жителями и возглавлять местные администрации.
Крайизбирком признал пакет документов не противоречащим существующему законодательству, однако на июньском пленарном заседании депутаты заксобрания инициативу не поддержали.
По оценке большинства парламентариев, выносимый на референдум вопрос не соответствует статье 12 (вопросы референдума) Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статье 11 (вопросы референдума Пермского края) закона Пермского края «О референдуме Пермского края».