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10:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-замминистра имущественных отношений края Игорь Кощеев вновь обжаловал свой приговор

Бывший замминистра имущественных отношений Пермского края Игорь Кощеев, осужденный за присвоение и растрату, подал кассационные жалобы на приговор.

Документ зарегистрирован в канцелярии Пермского краевого суда 25 августа. При рассмотрении жалобы кассационная инстанция не будет заново исследовать доказательства, а проверит только законность судебного решения, то есть правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального права при рассмотрении уголовного дела судом.

Напомним, что в декабре 2014 года экс-гендиректор ОАО «Пермагростройзаказчик» Илья Юков и бывший замминистра имущественных отношений Пермского края Игорь Кощеев были признаны виновным в присвоении и растрате денежных средств ОАО «Пермагростройзаказчик», совершенных с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах. Как установили следствие и суд, Илья Юков под видом премии похитил в общей сложности около 26 млн руб., которые перечислялись ему самому и заместителю директора ОАО Виталию Никитину. А господин Кощеев не стал этому препятствовать.

Изучив все обстоятельства преступления, Мотовилихинский суд Перми приговорил Игоря Кощеева к семи годам лишения свободы, а Илью Юкова — к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего режима.

Также суд взыскал с Ильи Юкова в пользу ОАО «Пермагростройзаказчик» 12,98 млн руб., а солидарно с обоих — 14,5 млн руб. Позже законность приговора подтвердил Пермский краевой суд.

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