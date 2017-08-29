Экс-замминистра имущественных отношений края Игорь Кощеев вновь обжаловал свой приговор
Бывший замминистра имущественных отношений Пермского края Игорь Кощеев, осужденный за присвоение и растрату, подал кассационные жалобы на приговор.
Бывший замминистра имущественных отношений Пермского края Игорь Кощеев, осужденный за присвоение и растрату, подал кассационные жалобы на приговор.
Документ зарегистрирован в канцелярии Пермского краевого суда 25 августа. При рассмотрении жалобы кассационная инстанция не будет заново исследовать доказательства, а проверит только законность судебного решения, то есть правильность применения норм уголовного и
Напомним, что в декабре 2014 года
Изучив все обстоятельства преступления, Мотовилихинский суд Перми приговорил Игоря Кощеева к семи годам лишения свободы, а Илью Юкова — к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего режима.
Также суд взыскал с Ильи Юкова в пользу ОАО «Пермагростройзаказчик» 12,98 млн руб., а солидарно с обоих — 14,5 млн руб. Позже законность приговора подтвердил Пермский краевой суд.