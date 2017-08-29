Экс-замминистра имущественных отношений края Игорь Кощеев вновь обжаловал свой приговор

Документ зарегистрирован в канцелярии Пермского краевого суда 25 августа. При рассмотрении жалобы кассационная инстанция не будет заново исследовать доказательства, а проверит только законность судебного решения, то есть правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального права при рассмотрении уголовного дела судом.



Напомним, что в декабре 2014 года экс-гендиректор ОАО «Пермагростройзаказчик» Илья Юков и бывший замминистра имущественных отношений Пермского края Игорь Кощеев были признаны виновным в присвоении и растрате денежных средств ОАО «Пермагростройзаказчик», совершенных с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах. Как установили следствие и суд, Илья Юков под видом премии похитил в общей сложности около 26 млн руб., которые перечислялись ему самому и заместителю директора ОАО Виталию Никитину. А господин Кощеев не стал этому препятствовать.