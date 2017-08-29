Дубровский устроил выволочку главам за плохое благоустройство

«В Локомотивном, Усть-Катавском, Чебаркульском и Красноармейском районах еще не приступили к реализации программы благоустройства дворовых территорий. Кроме того, в девяти муниципалитетах уровень выполнения работ составляет менее 10%: это Карабашский, Озерский, Варненский, Нагайбакский, Троицкий и Уйский муниципальные районы. Прошу всех глав активизировать работу, потому что теплое время подходит к концу», — отметил начальник регионального минстроя.

Меж тем главы районов, которых Борис Дубровский попросил прокомментировать ситуацию, предоставили иную информацию. По словам чиновников, на каждой из территорий «работы ведутся» и уже даже близятся к завершению.