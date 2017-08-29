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10:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дубровский устроил выволочку главам за плохое благоустройство

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа, ФедералПресс. Четыре муниципалитета Челябинской области до сих пор не начали работы по формированию современной городской среды, хотя деньги на это были выделены еще в апреле. Об этом на совещании у губернатора Бориса Дубровского сообщил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

«В Локомотивном, Усть-Катавском, Чебаркульском и Красноармейском районах еще не приступили к реализации программы благоустройства дворовых территорий. Кроме того, в девяти муниципалитетах уровень выполнения работ составляет менее 10%: это Карабашский, Озерский, Варненский, Нагайбакский, Троицкий и Уйский муниципальные районы. Прошу всех глав активизировать работу, потому что теплое время подходит к концу», — отметил начальник регионального минстроя.

Меж тем главы районов, которых Борис Дубровский попросил прокомментировать ситуацию, предоставили иную информацию. По словам чиновников, на каждой из территорий «работы ведутся» и уже даже близятся к завершению.

Глава региона предложил: «Будем проводить выездные совещания. Вы нам покажете, что сделали». Борис Дубровский резюмировал: «Это не факультатив. Вам еще потом за эти деньги нужно будет отчитаться. Если затянем с работами, снова получим обоснованную критику от граждан. А нам сейчас нужно работать для получения ресурсов из федерального бюджета».

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