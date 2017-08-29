Рустэм Хамитов посетил уфимский микрорайон «Кузнецовский затон»

Источник: Башинформ

По словам генерального директора Фонда развития жилищного строительства РБ Григория Невоструева, всего в микрорайоне предусмотрено 1 320 квартир общей площадью 62 тысячи кв. м. Главной особенностью территории является то, что здесь возводится только социальное жильё по различным программам, в том числе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Квартиры здесь приобретают участники жилищно-строительных сбережений, молодые и многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и даже обманутые дольщики. Стоимость жилья с чистовой отделкой составляет 37 200 рублей за кв. м.

Руководитель республики осмотрел квартиры, оценив качество выполненных работ, обсудил с представителями застройщика вопросы благоустройства территории, развития инфраструктуры, транспортной доступности микрорайона. Григорий Невоструев отметил, что в каждом дворе предусмотрены автомобильные стоянки, детские игровые, спортивные и хозяйственные площадки, а также зеленые насаждения. На первых этажах разместятся помещения общественного и административного назначения. В шаговой доступности находятся детский сад и магазины.

В ходе реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2017 годы построено 389 многоквартирных домов площадью 448 тысяч кв. м, в которые расселяются свыше 28 тысяч граждан из более 1 000 аварийных домов. Общий объём финансирования программы составляет 14,3 млрд рублей. На сегодняшний день все дома введены в эксплуатацию. Идёт процесс расселения граждан.