Рустэм Хамитов посетил уфимский микрорайон «Кузнецовский затон»
УФА, 29 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. В рамках рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил строящийся микрорайон «Кузнецовский затон» в Кировском районе.
УФА, 29 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. В рамках рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил строящийся микрорайон «Кузнецовский затон» в Кировском районе.
По словам генерального директора Фонда развития жилищного строительства РБ Григория Невоструева, всего в микрорайоне предусмотрено 1 320 квартир общей площадью 62 тысячи кв. м. Главной особенностью территории является то, что здесь возводится только социальное жильё по различным программам, в том числе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Квартиры здесь приобретают участники
Руководитель республики осмотрел квартиры, оценив качество выполненных работ, обсудил с представителями застройщика вопросы благоустройства территории, развития инфраструктуры, транспортной доступности микрорайона. Григорий Невоструев отметил, что в каждом дворе предусмотрены автомобильные стоянки, детские игровые, спортивные и хозяйственные площадки, а также зеленые насаждения. На первых этажах разместятся помещения общественного и административного назначения. В шаговой доступности находятся детский сад и магазины.
В ходе реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2017 годы построено 389 многоквартирных домов площадью 448 тысяч кв. м, в которые расселяются свыше 28 тысяч граждан из более 1 000 аварийных домов. Общий объём финансирования программы составляет 14,3 млрд рублей. На сегодняшний день все дома введены в эксплуатацию. Идёт процесс расселения граждан.
В программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда активно участвует Фонд развития жилищного строительства РБ. В этом году им введено 25 объектов общей площадью жилых помещений 76,2 тысячи кв. м. В рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015−2018 годы начато строительство трёх многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 4 493 кв. м в Янауле, Мелеузе и Иглинском районе.