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11:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов посетил уфимский микрорайон «Кузнецовский затон»

УФА, 29 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. В рамках рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил строящийся микрорайон «Кузнецовский затон» в Кировском районе.

Источник: Башинформ

По словам генерального директора Фонда развития жилищного строительства РБ Григория Невоструева, всего в микрорайоне предусмотрено 1 320 квартир общей площадью 62 тысячи кв. м. Главной особенностью территории является то, что здесь возводится только социальное жильё по различным программам, в том числе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Квартиры здесь приобретают участники жилищно-строительных сбережений, молодые и многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и даже обманутые дольщики. Стоимость жилья с чистовой отделкой составляет 37 200 рублей за кв. м.

Руководитель республики осмотрел квартиры, оценив качество выполненных работ, обсудил с представителями застройщика вопросы благоустройства территории, развития инфраструктуры, транспортной доступности микрорайона. Григорий Невоструев отметил, что в каждом дворе предусмотрены автомобильные стоянки, детские игровые, спортивные и хозяйственные площадки, а также зеленые насаждения. На первых этажах разместятся помещения общественного и административного назначения. В шаговой доступности находятся детский сад и магазины.

В ходе реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2017 годы построено 389 многоквартирных домов площадью 448 тысяч кв. м, в которые расселяются свыше 28 тысяч граждан из более 1 000 аварийных домов. Общий объём финансирования программы составляет 14,3 млрд рублей. На сегодняшний день все дома введены в эксплуатацию. Идёт процесс расселения граждан.

В программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда активно участвует Фонд развития жилищного строительства РБ. В этом году им введено 25 объектов общей площадью жилых помещений 76,2 тысячи кв. м. В рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015−2018 годы начато строительство трёх многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 4 493 кв. м в Янауле, Мелеузе и Иглинском районе.

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