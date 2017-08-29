Объекты культурного наследия региона будет охранять Надежда Преподобная
Владимир Хохлов ушел с поста в связи с истечением срока действия служебного контракта.
Владимир Хохлов ушел с поста в связи с истечением срока действия служебного контракта.
Надежда Преподобная назначена руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия региона. Об этом сообщил
Владимир Хохлов ушел с поста в связи с истечением срока действия служебного контракта. Таким образом, 28 августа — был последний рабочий день Владимира Хохлова в качестве руководителя управления.
Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, на территории Нижегородской области находится самое большое количество объектов культурного наследия в Приволжском федеральном округе — около 3,5 тысяч: «Это колоссальный объем работы, и мы благодарны Владимиру Хохлову за многолетний и добросовестный труд на посту руководителя управления».
По словам Сватковского, 29 августа Надежда Преподобная приступила к работе в новом качестве. «Перед Надеждой Александровной поставлена задача придать новый импульс в реставрации объектов культурного наследия в преддверии значимых для региона событий — юбилея Максима Горького, Чемпионата мира по футболу, 800-летия Нижнего Новгорода», — сказал замгубернатора.
Справка
Надежда Преподобная родилась в городе Горьком. Окончила Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «Юриспруденция». Начинала трудовую деятельность в Нижегородской областной коллегии адвокатов. С 2007 года работает в правительстве Нижегородской области: занимала должность начальника управления в министерстве инвестиционной политики, заместителя министра экологии и природных ресурсов. Действительный государственный советник Нижегородской области I класса.