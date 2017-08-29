ТАСС: Беларусь не заплатила России за бронемашины, купленные в 2015 году
Собеседник агентства сообщил, что официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало.
Собеседник агентства сообщил, что официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало.
Беларусь пока не произвела авансовый платеж по контракту на поставку 32 БТР-82А, который был заключен между Москвой и Минском в сентябре 2015 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в системе
«Аванс российской стороной пока не получен, и никаких официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало», — сказал собеседник агентства.
По его словам, согласно заключенному контракту первая партия бронетранспортеров должна была быть поставлена Беларуси во II квартале 2016 года, а вторая партия — во II квартале 2017 года. «По имеющейся информации, денежные средства на покупку БТР-82А пока не выделены», — уточнил источник.