ТАСС: Беларусь не заплатила России за бронемашины, купленные в 2015 году

Источник: Ежедневник.by

Беларусь пока не произвела авансовый платеж по контракту на поставку 32 БТР-82А, который был заключен между Москвой и Минском в сентябре 2015 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.

«Аванс российской стороной пока не получен, и никаких официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало», — сказал собеседник агентства.