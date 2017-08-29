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11:07 (мск), источник: Ежедневник.by

ТАСС: Беларусь не заплатила России за бронемашины, купленные в 2015 году

Собеседник агентства сообщил, что официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало.

Источник: Ежедневник.by

Беларусь пока не произвела авансовый платеж по контракту на поставку 32 БТР-82А, который был заключен между Москвой и Минском в сентябре 2015 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.

«Аванс российской стороной пока не получен, и никаких официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало», — сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно заключенному контракту первая партия бронетранспортеров должна была быть поставлена Беларуси во II квартале 2016 года, а вторая партия — во II квартале 2017 года. «По имеющейся информации, денежные средства на покупку БТР-82А пока не выделены», — уточнил источник.

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